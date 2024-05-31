ТК «Алания» строит тепличный комплекс в Северной Осетии

Компания уменьшила планы по сбору томатов с 36 тысяч тонн до 18,8 тысячи тонн ТК «Алания»

Производство тепличных томатов в Северной Осетии к 2026 году увеличится с 15 т до 19 тыс. т благодаря запуску тепличного комплекса, который возводит ТК «Алания», пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Алана Кусраева. Компания планирует построить теплицу площадью 60,2 га для выращивания плодоовощной продукции, включая томаты. При выходе на проектную мощность к 2026 году их сбор должен составить более 18,8 тыс. т.



В 2023 году в республике было произведено 14,8 т тепличных томатов. Введение в эксплуатацию нового тепличного комплекса позволит полностью удовлетворить потребность региона в них, оценил Кусраев. Томаты также будут круглогодично поставляться жителям других регионов Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Инвестор намерен вложить в проект 15 млрд руб. Предполагается создание 860 новых рабочих мест. Завершить строительство тепличного комплекса планируется к концу текущего года.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что рынок сейчас достаточно насыщен отечественными томатами, к тому же идет давление со стороны импорта из Турции, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. «В Северной Осетии явно нет такого высокого спроса на томаты, так что на рынке этой компании будет очень тесно. Главным ее конкурентом станет “Эко-культура”. Дело в том, что эти овощи спокойно преодолеваю большие расстояния, а объемы производства у «Эко-культуры» огромные. Компания обеспечивает томатами Ставропольский край и многие другие регионы», — отметил собеседник «Агроинвестора».



Вопрос, какую цену «Алания» закладывает в свой бизнес-план, продолжает он. Если компания ориентируются на стоимость томатов в текущем году, то она начнет снижаться уже в следующем сельхозгоду, продолжает источник. «Цена в этом сезоне аномально высокая, в следующем она точно будет ниже, потому что производство растет благодаря выходу различных проектов на полную мощность. К тому же в южном регионе достаточно длинный сезон по овощам открытого грунта. “Алания” инвестирует огромные деньги в круглогодичные теплицы, то есть единственный сезон, когда они смогут более-менее зарабатывать — это зима. Но и в это время компании придется конкурировать с Турцией», — рассуждает собеседник. На этом фоне он считает проект «Алании» очень рискованным.



О том, что ТК «Алания» построит тепличный комплекс в Северной Осетии, стало известно летом прошлого года. Тогда глава администрации республики Сергей Меняйло писал в своем Telegram-канале, что инвестиции в проект превысят 16,5 млрд руб. Соглашение о строительстве было подписано Меняйло и на тот момент генеральным директором компании «Алания» Дмитрием Чернявским на Петербургском международном экономическом форуме. Он также сообщал, что на комплексе планируется выращивать различные сорта томатов, общий объем производства составит 36 тыс. т в год. Предполагалось, что проект будет завершен к 2024 году.



Согласно данным Rusprofile, ТК «Алания» зарегистрирован в Северной Осетии в 2018 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., генеральным директором с ноября 2023 года является Вячеслав Сластен. Выручка компании в 2023 году снизилась на 21% до 1,7 млн руб., чистый убыток составил 16 млн руб. Основной вид деятельности «Алании» - выращивание овощей защищенного грунта. 1 апреля 2024 года из учредителей компании вышел «РСХБ-Финанс», у которого был 1% в компании, теперь единственным учредителем является ООО «Династия».



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