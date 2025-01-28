Запуск завода по производству томатной пасты в Астраханской области откладывается на два года

Плановый объем переработки томатов составит 3 тысячи тонн в сутки М. Стулов

Компания «Агроинновация» рассчитывает ввести в эксплуатацию завод по производству томатной пасты в Астраханской области в 2027 году вместо 2025-го, как планировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Енотаевского района, где реализуется проект, Бориса Будаева, пишет «Агроэксперт». «Компания будет выращивать томаты, а затем перерабатывать их в томатную пасту. Плановый объем переработки томатов составит 3 тыс. т в сутки, а производство томатной пасты — 50 тыс. т в год», — уточнил он. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 10,5 млрд руб.



По словам Будаева, реализация проекта уже началась. Для полноценного функционирования комплекса в сельскохозяйственный оборот будет введено не менее 12 тыс. га неиспользуемых земель, из них около 6 тыс. га уже переданы компании в аренду.



Соглашение о создании в Енотаевском районе производства по переработке овощной продукции было подписано в сентябре 2022 года между губернатором региона Игорем Бабушкиным и председателем совета директоров «Агроинновации» Евгением Гинером (также является президентом футбольного клуба ЦСКА). Компания планировала в 2023 году ввести в эксплуатацию первый модуль завода мощностью 25 тыс. т томатной пасты в год, в 2024-м — второй модуль, а в 2025-м — выйти на проектную мощность. Тогда сообщалось, что компания введет в оборот около 30 тыс. га пустующих земель. Кроме переработки томатов она также планировала заниматься выращиванием, хранением и реализацией картофеля. «Мы начнем с томатов и картофеля, а далее будем смотреть, что можно еще выращивать, как земля будет воспринимать», — говорил Евгений Гинер (цитата по порталу органов власти Астраханской области).



Проект реализует «Агроинновация Астрахань», в феврале 2023 года «Агроинвестор» писал, что Гинер привлек партнера: владельцем 25% компании стал гендиректор связанного с ГК Mercury (продавец люксовых товаров) ЗАО «Авто Драйв» Игорь Козловский. Сейчас у последнего 30% в компании, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.



«Агроинновация» - управляющая организация «Агроинновация Астрахань». Компания специализируется на оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. По собственным данным, «Агроинновация» — одна из крупных компаний в сфере агропромышленного производства с замкнутым циклом «от поля до прилавка». За год на мощностях предприятия перерабатывается более 750 тыс. т сахарной свеклы (у компании два завода в Брянской и Курской областях), выращивает более 120 тыс. т зерновых на 44 тыс. га в тех же регионах. Также у компании есть животноводческое направление — 2,6 тыс. голов КРС и переработка — производство масла и сгущенного молока. По данным Rusprofile, 47,5% в «Агроинновации» принадлежит Виктории Амадян, 42,5% у Евгения Гинера, 10% — у гендиректора компании Федора Бежанова. Выручка компании в 2023 году составила 80 млн руб. (рост на 27%), убыток — 61 млн руб. (плюс 34%).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

