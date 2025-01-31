Производство грибов в прошлом году уменьшилось на 4%

Несмотря на увеличение издержек грибоводов, их доходность сохранилась на уровне 2023 года Е. Разумный

По информации компании «Школа грибоводства», производство шампиньонов в России в прошлом году составило 140 тыс. т, что на 4% меньше, чем в 2023-м. Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов рассказал «Агроинвестору», что причины такой динамики — снижение урожайности, а также закрытие крупного предприятия «Богородские овощи».



По информации с сайта компании, грибной комплекс «Богородские овощи» был запущен в марте 2020 года в Московской области и выращивал шампиньоны и эринги (вешенку королевскую). За один оборот там собирали около 35 кг грибов с квадратного метра. Всего комплекс состоит из 24 камер площадью выращивания 960 квадратных метров каждая. Согласно сервису проверки контрагентов Rusprofile, организация находится в процессе банкротства.



Затраты производителей грибов в прошлом году выросли, но и цены на грибы увеличились, поэтому доходность в целом не снизилась, оценивает Хренов. По его словам, среднегодовая стоимость грибов в 2024-м была на 18% выше, чем годом ранее. В 2025 году эксперт не ожидает существенных изменений в сегменте производства грибов. «Новые фермы строятся, но запустятся не раньше 2026 года», — добавляет он.



В «Центре Агроаналитики» при Минсельхозе «Агроинвестору сообщили, что общий объем импорта грибов в 2024 году немного вырос (на 1-2%). Но при этом произошло изменение структуры поставок: при снижении объема ввоза свежих грибов выросли поставки замороженных и консервированных, уточняет начальник отдела мониторинга внешней среды Центра Даниил Козлов. Более 90% поставок свежих грибов в Россию приходится на грибы рода agaricus (шампиньоны), в основном они ввозятся из Беларуси и Китая. Эти же страны являются основными поставщиками мороженых и консервированных грибов.



«В целом рынок импортных грибов в России является довольно стабильным — происходящие ежегодно изменения объемов и товарной структуры существенно не меняют общую картину, — отмечает Козлов. — Это объясняется, помимо прочего, отсутствием существенной конкуренции: основной объем завозится из двух стран, их доли в последние годы остаются относительно стабильными: по 45-50%, причем из Беларуси в основном завозятся свежие грибы, а из Китая — консервированные».



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