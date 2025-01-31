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Производство грибов в прошлом году уменьшилось на 4%

Сказалось снижение урожайности и закрытие крупного комплекса

| Агроинвестор |

Несмотря на увеличение издержек грибоводов, их доходность сохранилась на уровне 2023 года
Несмотря на увеличение издержек грибоводов, их доходность сохранилась на уровне 2023 года

По информации компании «Школа грибоводства», производство шампиньонов в России в прошлом году составило 140 тыс. т, что на 4% меньше, чем в 2023-м. Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов рассказал «», что причины такой динамики — снижение урожайности, а также закрытие крупного предприятия «Богородские овощи».

По информации с сайта компании, грибной комплекс «Богородские овощи» был запущен в марте 2020 года в Московской области и выращивал шампиньоны и эринги (вешенку королевскую). За один оборот там собирали около 35 кг грибов с квадратного метра. Всего комплекс состоит из 24 камер площадью выращивания 960 квадратных метров каждая. Согласно сервису проверки контрагентов Rusprofile, организация находится в процессе банкротства.

Затраты производителей грибов в прошлом году выросли, но и цены на грибы увеличились, поэтому доходность в целом не снизилась, оценивает Хренов. По его словам, среднегодовая стоимость грибов в 2024-м была на 18% выше, чем годом ранее. В 2025 году эксперт не ожидает существенных изменений в сегменте производства грибов. «Новые фермы строятся, но запустятся не раньше 2026 года», — добавляет он.  

В «Центре Агроаналитики» при Минсельхозе « сообщили, что общий объем импорта грибов в 2024 году немного вырос (на 1-2%). Но при этом произошло изменение структуры поставок: при снижении объема ввоза свежих грибов выросли поставки замороженных и консервированных, уточняет начальник отдела мониторинга внешней среды Центра Даниил Козлов. Более 90% поставок свежих грибов в Россию приходится на грибы рода agaricus (шампиньоны), в основном они ввозятся из Беларуси и Китая. Эти же страны являются основными поставщиками мороженых и консервированных грибов.

«В целом рынок импортных грибов в России является довольно стабильным — происходящие ежегодно изменения объемов и товарной структуры существенно не меняют общую картину, — отмечает Козлов. — Это объясняется, помимо прочего, отсутствием существенной конкуренции: основной объем завозится из двух стран, их доли в последние годы остаются относительно стабильными: по 45-50%, причем из Беларуси в основном завозятся свежие грибы, а из Китая — консервированные».

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