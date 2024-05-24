IGS Agro увеличила урожайность грибов на 25%

За последние семь лет объем производства шампиньонов в России увеличился в 10 раз flickr.com

IGS Agro, крупнейший производитель шампиньонов в Татарстане, в первом и прошедшем периоде второго кварталов увеличил урожайность грибов на 25% относительно 2023 года, до 33,5 кг с 1 кв. м. за две волны. В апреле компания поставила абсолютный месячный рекорд, собрав 425 т шампиньонов. Об этом в ходе пресс-тура на комплекс рассказал гендиректор IGS Agro Азат Шайдуллин.



Компания запустила грибной комплекс в особой экономической зоне «Алабуга» в 2019 году. Общие инвестиции в проект превысили 2 млрд руб. Сейчас она производит белые и королевские шампиньоны, но в дальнейшем планирует вводить новые сорта для расширения ассортимента. IGS Agro осуществляет полный цикл производства — от закладки компоста до выращивания шампиньонов. Предприятие производит компост из куриного помета, соломы и воды, который после ферментации полностью готов к использованию. Грибы выращивают по наиболее эффективной голландской технологии, благодаря этому интенсивность производства находится на максимально высоком уровне.



Самый ходовой размер созревшего гриба — 6-8 см — именно на этой стадии их собирают. Затем грибы помещают в системы вакуумного охлаждения, где доводят до температуры +2 градуса. Это, обратил внимание Шайдуллин, позволяет продукции дольше храниться на полках магазинов в первозданном виде.



География поставок шампиньонов широкая: их можно найти в магазинах крупных городов Татарстана, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей, в Новосибирске, Ижевске, Уфе, Оренбурге, Челябинске, Москве, перечислил руководитель. В том числе грибы поставляются в крупные федеральные сети «Лента», «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», Spar. Шайдуллин подчеркнул, что компания не гонится за развитием собственного бренда. «Нам важнее произвести качественный гриб, чтобы наши покупатели остались довольны», — добавил он.



В России, по собственным оценкам компании, IGS Agro занимает восьмое место по производству шампиньонов. Мощности комплекса рассчитаны на выращивание более 5,5 тыс. т грибов в год с двух волн сбора и на производство свыше 30 тыс. т компоста. В прошлом году компания произвел почти 3,9 тыс. т шампиньонов и более 20 тыс. т компоста. В 2024-м она рассчитывает собрать 5 тыс. т грибов. С начала года объем производства превысил 1,7 тыс. т шампиньонов и более 5 тыс. т компоста. По словам Шайдуллина, за последние семь лет объем производства шампиньонов в России увеличился в 10 раз, достигнув рекордных 146,2 тыс. т в прошлом году.



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