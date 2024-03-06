В 2023 году производство грибов в России выросло на 13%

90% грибов на рынке — отечественные Pixabay

В прошлом году грибоводческие хозяйства вырастили 145,9 тыс. т грибов, что на 13,3% больше, чем в 2022-м, сообщил Минсельхоз, подчеркнув, что это рекордный показатель. Там отметили, что сейчас грибоводство является одним из популярных направлений работы российских аграриев. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки. Развитию отрасли способствуют меры господдержки, включая инвестиционные кредиты, которые позволяют запускать крупные проекты в этой сфере. За последние годы было открыто 85 предприятий. В 2022 году производство культивируемых грибов в России выросло на 16,5% до 128,7 тыс. т. В 2021-м показатель составлял чуть более 100 тыс. т.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова в разговоре с «Агроинвестором» отметила, что главная сложность выращивания грибов — высокая конкуренция между производителями. По ее словам, за последние 10 лет отечественные инвесторы стали активно вкладываться в грибной бизнес и ориентироваться на производство шампиньонов и вешенки. «Спрос на эти грибы достаточно большой, в отличие, допустим, от цветов. Окупаемость здесь наступает раньше, а инвестиции в строительство меньше. Поэтому за истекшее время было построено много грибных комплексов с нуля», — рассказывает эксперт.



Решетникова отметила, что 90% грибов на рынке — отечественные, небольшая часть поступает из Беларуси. «Если мы говорим про шампиньоны, то структура рынка кардинально изменилась, рынок крайне насыщенный, дефицита нет ни в одном регионе в любое время года, поскольку у них круглогодичный сбор, никакой сезонности нет», — пояснила она. В то же время сейчас перспективы для производителей резко упали, так как рентабельность бизнеса стала быстро снижаться. Цены на шампиньоны в 2015—2016 году выросли в два раза по сравнению с 2014-м.



Все это привело к снижению интереса потенциальных инвесторов и даже работающих грибных комплексов в России к этому бизнесу, продолжает Решетникова. «В последние три года активно идет работа по реструктуризации рынка, идут сделки слияния и поглощения, даже банкротства. Мелких производителей становится меньше, потому что у крупных игроков ниже себестоимость, производственные процессы более эффективные», — рассказывает эксперт.



Мицелий сейчас в основном покупается за границей, так как для получения качественной товарной срезки требуются особые свойства мицелия. В России есть и свои производители, но их мицелий отличается по характеристикам от зарубежного. «Пока нам не запрещают поставлять мицелий из-за рубежа, но растет курс доллара, бывают проблемы с поставками и логистикой», — отметила Решетникова.



Взрывного роста потребления культивированных грибов в России так и не случилось, основное увеличение идет за счет жителей крупных городов. Кроме того, грибы достаточно сложно перевозить на большие расстояния, они не выдерживают долгой транспортировки. По мнению Решетниковой, рост производства, о котором сообщает Минсельхоз, произошел за счет выхода многих грибных предприятий на полную мощность.



В пресс-службе «Магнита» сказали «Агроинвестору», что урожай грибов на производственной площадке компании в 2023 году увеличился по сравнению с 2022-м главным образом благодаря расширению производственных мощностей — запуску в конце 2022 года центра по выращиванию вешенок, опят и шиитаке. Производство шампиньонов в грибном комплексе ритейлера в 2023 году составило 7 тыс. т, что соответствует показателю за предыдущий год. Еще 900 т составил урожай вешенок, а также остальных видов грибов.



«Магнит» является одним из крупнейших производителей культивированных грибов в России. Компания считает эту категорию перспективной и продолжит развивать ее, наращивая собственное производство и расширяя ассортимент. «Мы ожидаем, что потребление грибов в России может увеличиться в разы в течение нескольких лет. В магазинах розничной сети “Магнит” стабильно высоким спросом пользуются шампиньоны собственного производства под СТМ “Магнит Свежесть” (доля этой продукции в структуре продаж превышает 45%). Также отмечаем высокий спрос на вешенки», — рассказали в пресс-службе. В этом году компания рассчитывает увеличить производство вешенок за счет реализации некоторых технологических изменений, поскольку мощности нового центра полностью загружены.



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