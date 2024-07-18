Райффайзенбанк может обанкротить крупного производителя грибов

Продажи свежих грибов в денежном выражении в первом квартале снизились на 8,5% год к году Е. Разумный

Райффайзенбанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Национальная грибная компания "Кашира"» (НГК), кредитором которого является финансовая организация. Заявление пока не зарегистрировано. В залоге у банка находятся 100% долей в компании и ее здание площадью 1,1 тыс. кв. м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». В марте Райффайзенбанк собирал предложения по уступке прав требований к НГК «Кашира». Размер долга оценивался в 1,47 млрд руб., следует из данных Российского аукционного дома.



НГК «Кашира» работает с 2007 года. Кроме грибов компания производит мицелий шампиньонов и компост. Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов сказал «Коммерсанту», что, по его предположениям, мощность предприятия составляет 5,5 тыс. т грибов в год. НГК «Кашира» входит в число 12 крупнейших производителей грибов в стране.



По данным NTech, продажи свежих грибов в денежном выражении в первом квартале снизились на 8,5% год к году, замороженных — на 8,3%. По информации Минсельхоза, в прошлом году грибоводческие хозяйства вырастили рекордные 145,9 тыс. т грибов, что на 13,3% больше, чем в 2022-м.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что примерно восемь лет назад НГК «Кашира» была самой крупной грибоводческой компанией в России. Но она начала свою работу до продэмбарго 2014 года, когда аналогичных предприятий в стране было мало. Позже, после массовых инвестиций в подобные производства на фоне санкций в отношении польских грибов, несмотря на реконструкцию, НГК «Кашира» стало сложно конкурировать с более современными комплексами. По словам Решетниковой, в последние годы мощность каширского производства была ниже проектной в 5,5 тыс. т в год, в то время как современные тепличные комплексы, построенные в 2017—2021 годах, значительно мощнее — 5 тыс. т и более. По мнению Решетниковой, если НГК «Кашира» будет выставлена на торги, покупатель на нее, скорее всего, найдется.



В 2022—2023 годах было несколько сделок, в рамках которых грибные предприятия покупались инвесторами или входили в состав других групп. По словам Решетниковой, это нормальный процесс, поскольку на старте развития этого бизнеса в России в нем было много непрофильных инвесторов, которые рассчитывали быстро окупить свои вложения. Но позже оказалось, что спрос не такой эластичный, чтобы соответствовать предложению. «Ситуация в грибной отрасли не такая радужная, как хотелось бы производителям и инвесторам. Их надежды на рост потребления и хорошие цены, к сожалению, не реализовались <...>. Грибной бизнес на европейской части России — это уже совершенная конкуренция. Нужно (для роста потребления) либо снижать цены, а это непросто, либо проводить PR-компании, что тоже требует денег», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, определенные шаги в этом направлении делаются, но потребление грибов в России все еще ниже, чем в Европе. Это можно объяснить также доступностью дикоросов и их большей ценностью для населения.



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