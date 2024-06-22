IGS Agro планирует увеличить производство шампиньонов в Татарстане

В этом году производство грибов в стране может сократиться Pixabay

IGS Agro, крупнейший производитель шампиньонов в Татарстане, планирует расширить производство шампиньонов в ОЭЗ «Алабуга». Сроки реализации второй очереди пока не установлены. Расширение производства связано с достижением желаемых показателей работы первой очереди, растущим спросом и возможным сокращением производства в целом по стране, сообщил гендиректор IGS Agro Азат Шайдуллин в ходе пресс-тура на производство.



«У нас есть планы по достижению результатов внутри компании. Изначально мощность первой очереди составляла 3,6 тыс. т грибов в год, компания прошла через череду сложностей (заражение зеленой плесенью), когда мы, если перевести в годовой объем, производили не более 1 тыс. т. Были месяцы с объемом в 50-60 т. Но, пройдя все испытания, мы стали еще более сильными», — рассказал Шайдуллин. Так, IGS Agro поставила цель увеличить производство до 400 т, но уже в прошлом месяце и этот порог был преодолен — сбор составил 450 т, в позапрошлом — 425 т. Достижение желаемых показателей — 450 тыс. т, что является лучшим результатом в России по урожаю с квадратного метра — позволяет компании строить планы на дальнейшее развитие, уверен Шайдуллин.



В этом году, по прогнозам, в России ожидается сокращение объемов производства грибов на 9-10% из-за ряда факторов, продолжает он. Во-первых, несколько грибоводческих комплексов приостановили работу из-за различных сложностей. «Мы понимаем, что эти выбывающие объемы нужно замещать. Кроме того, потребление грибов растет благодаря тренду на ЗОЖ», — отмечает Шайдуллин. Однако, продолжает он, до сих пор есть множество мифов, сдерживающих рост спроса: якобы грибы плохо усваиваются, их нельзя есть детям и др., но в странах с более высоким потреблением знают, что грибы — полезный продукт. Так, например, в Европе их потребление на душу населения составляет около 3-4 кг в год, в России — 1 кг, однако еще 10 лет назад оно было на уровне 300 г. Шайдуллин считает, что производители грибов вместе должны работать над популяризацией этого продукта.



Кроме того, в этом году рынок может столкнуться с тотальной нехваткой соломы — одного из основных ингредиентов для производства компоста. «Когда урожайность пшеницы низкая, собирать солому становится сложнее и ее, соответственно, становится меньше. Это, наверное, проблема №1», — считает Шайдуллин. Вторая проблема — нехватка людей для сбора грибов. Так, на предприятии IGS Agro работает около 100 сборщиков, и их нужно обучать, но есть комплексы и крупнее, где вопрос нехватки персонала может стоять довольно остро. «У нас, к счастью, такой проблемы нет», — уточнил Шайдуллин.



IGS Agro — крупнейшее и самое современное грибоводческое предприятие Татарстана. На территории ОЭЗ «Алабуга» создан полный цикл производства: закладка компоста собственного производства, выращивание и сбор шампиньонов, их вакуумное охлаждение, упаковка и фасовка готовой продукции, а также отправка в торговую сеть заказчика.



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