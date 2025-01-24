Малый агробизнес получит 15 млрд рублей господдержки

Доля КФХ в объеме сельхозпроизводства стабильно составляет не менее 15% Pixabay

В 2025 году уровень господдержки для фермеров сохранится на уровне прошлого года и составит 15 млрд руб. без учета субсидий на льготное кредитование. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России», организованном Минсельхозом и Ассоциацией «Народный фермер». «Остались все гранты и субсидии. Кроме того, в этом году мы добавили грант “Агромотиватор” для участников и ветеранов СВО», — сообщила Лут. Минсельхоз выбрал 44 проекта для получения гранта, и, если программа окажется успешной, в следующем году ее финансирование будут увеличивать. Кроме того, 10 млн руб. в этом году выделено на создание новых кооперативов.



Глава агроведомства подчеркнула, что фермерское сообщество важно для российского АПК и вносит весомый вклад в сектор — доля всех КФХ в объеме сельхозпроизводства стабильно составляет не менее 15%. Более того, есть подотрасли, которые работают в основном в форматах малого бизнеса, в том числе личных подсобных хозяйств. «Малый бизнес — огромная движущая сила для всей страны, для нашей продовольственной безопасности», — отметила Лут.



По предварительным итогам 2024 года, малыми формами хозяйств было произведено почти 30% от общего валового сбора зерновых и зернобобовых. Выросло производство субъектами малого предпринимательства сахарной свеклы, обратила внимание министр: доля малых предприятий и ЛПХ в общем объеме ее производства составило почти 12%, тогда как еще пять лет назад объемы ее выращивания в таких хозяйствах были в два раза меньше. «Сейчас фермеры позитивно смотрят на сахарную свеклу. Это хорошая культура, с хорошей рентабельностью, и все туда идут», — сказала министр. Также растет интерес фермеров к подсолнечнику — по итогам прошлого года, их доля в общем объеме производства агрокультуры составила 39% против 30% пять лет назад. Кроме того, на фермеров пришлось 70% выращенных в прошлом году картофеля и овощей.



Кроме того, по информации Минсельхоза, на малые хозяйства приходится почти 56% российского поголовья КРС, более 85% МРС. Правда, доля производства молока у них снижается, такая же тенденция по производству птицы и яйца, обратила внимание Лут. Она пояснила, что динамика связана изменением ветеринарных требований. «Они, конечно, ужесточаются, потому что любая болезнь приводит к потерям объемов производства, начинается негатив: плохая динамика по ценам, растет инфляция», — добавила она.



В то же время, в числе перспективных отраслей сельского хозяйства для малых форм бизнеса Лут назвала производство овощей открытого грунта и ягод, пообещав для них отдельные формы поддержки. Министерство продолжает работать над предложениями фермерского сообщества и разрабатывает меры господдержки на следующий год. В числе рассматриваемых вариантов — субсидия предприятиям малого бизнеса на внедрение газо-поршневых установок. «У нас уже есть несколько успешных пилотов именно по малым формам», — поделилась Лут. Кроме того, рассматриваются меры поддержки для фермеров по таким направлениям как агроагрегаторы, развитие отдельных видов животноводства, кооперация малого и крупного бизнеса, производство органической продукции.



В частности, Минсельхоз называет своей болью разрозненность малого агробизнеса и крупных агрохолдингов. «Когда общаемся с фермерами, почему-то звучит тезис, что отрасль основана на холдингах, на крупных группах, про фермеров все забывают. Мы так не считаем, — подчеркнула Лут. — Фермеры — это малое производство, крупный холдинг может кооперировать, консолидировать малое производство, в этом нет ничего плохого. Фермер может больше заработать, работая с крупной группой». Ведомство рассчитывает достичь взаимопонимания между крупным и малым бизнесом.



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