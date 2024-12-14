Медосбор сохранился на уровне прошлого года

Сокращение количества пчелосемей компенсируется применением современных технологий промышленными пчеловодами Pixabay

Несмотря на негативные погодные факторы в ряде регионах — засуху, заморозки — производство меда в этом году не снизилось по сравнению с 2023-м. В пресс-службе Союза промышленных пчеловодов России (СППР), который оценивает результаты медосбора на основании внутренней статистики организации и данных, полученных от коллег, отмечают, что драматических изменений в объемах производства меда в этом году относительно прошлого нет. Плохая погода в одних регионах компенсировалась большим медосбором в других, и показатели в целом соответствуют предыдущим годам, сказали там «Агроинвестору».



Постепенное год к году сокращение количества пчелосемей компенсируется применением современных технологий промышленными пчеловодами и получением большего количества меда от одной пчелосемьи. Но если проблемы отрасли, о которых постоянно говорит СППР, не будут решаться, то нас будет ожидать неизбежное сокращение производства меда, обращает внимание представитель организации.



Несмотря на то, что уже с лета СМИ писали о том, что цены на мед выросли, нельзя сказать, что это действительно так, отмечают в Союзе. Возможно, в магазинах цены действительно стали выше, но нужно понимать, что лишь единичные пчеловоды имеют прямые договоры с торговыми сетями. «Возможно, на магазинные цены влияют участившиеся проверки Роскачества и их неудовлетворительные результаты», — полагает представитель пресс-службы СППР.



Если говорить про оптовые цены на мед, то они почти не изменились. Розничные цены, если и повысились у отдельных пчеловодов, то значительно меньше, чем на большинство продуктов в стандартной продовольственной корзине. С учетом того, что расходы на производство растут, а оплата труда увеличивается незначительно, назвать ситуацию комфортной сложно.



Однако следует учитывать, что мед — лишь часть заработка пчеловода, сейчас активно развивается направление опыления сельхозполей, рассказывают в СППР. Те, кто зарабатывают на этом направлении, в меньшей степени зависят от цены на мед и могут развивать свои хозяйства. Поэтому Союз выступает за развитие этого взаимовыгодного направления, позволяющего увеличивать урожай аграриев и заработок пчеловодов.



Еще одно важное направление для крупных пчеловодов — продажа пчел более мелким хозяйствам (а их в стране примерно 96%). Развитию пакетного направления способствует запрет ввоза пчелопакетов из Средней Азии, который действует с 2022 года. СППР выступает за продление этого запрета для укрепления экономического положения отрасли внутри страны, а также потому, что ввоз пчел из Средней Азии увеличивает количество болезней пчел и их метисацию. В перспективе для потребителей это может грозить снижением числа пчел и урожая меда, а значит — реальным ростом цен, предупреждают в организации.



Этот сезон не обошелся и без главной проблемы пчеловодов — отравления пчел. «Отравления фиксировались во многих аграрных регионах. Поэтому весь год мы работали и старались донести до государства позицию пчеловодов по этому вопросу», — говорит представитель Союза. В организации напоминают, что заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин обратил внимание на объемы применения пестицидов и на то, что систематически, особенно на полях южных регионов, гибнут тысячи диких животных и птиц. Сенатор сообщил, что профильная комиссия, совместно со специалистами Минсельхоза и Россельхознадзора подготовила три законопроекта: вносятся изменения в уголовные и административные кодексы, ужесточающие наказание за нарушение при обороте пестицидов и агрохимикатов. В Союзе надеются, что в следующем году пчелы перестанут гибнуть в таких количествах.



Этот год для пчеловодов Волгоградской области был не самым удачным, говорит пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов. «В апреле была ранняя весна, соответственно, и раннее цветение первых медоносов, но возвратные заморозки в мае повредили их», — поясняет он. В итоге в регионе производство меда, по его оценкам, снизилось на 30-40% относительно среднемноголетнего показателя. В зиму пчелы в регионе тоже ушли ослабленными, так как в августе-сентябре была засуха. Из-за этого есть некоторые опасения по поводу выхода их после зимовки, однако, говорит Мирабталыбов, если сильных морозов не будет, то они смогут неплохо перезимовать.



В то же время, этим летом произошло важное для пчеловодческой отрасли событие: наконец появилась всероссийская система оповещения пчеловодов о химобработках полей — «Журнал пчеловода», обращает внимание он, уточняя, что о ней пока знают не все пчеловоды. «Эта система работает через систему “Сатурн”, оповещает пчеловодов через Телеграм, поэтому информация обо всех обработках там происходит своевременно. Однако пока к ней подключились не все фермеры, но мы рассчитываем, что вскоре подключатся все», — рассказывает он.



Пчеловод из Тульской области Александр Евтеев отмечает, что из-за жары в этом году медосбор на некоторых культурах был меньше, чем в прошлом. Например, меда из лугового разнотравья не было вовсе. «В то же время, в этом году был хороший урожай липового меда, несмотря на заморозки в мае, отличный медосбор был на гречихе», — добавляет он. В целом год был хорошим, и меда удалось собрать немало, оценивает Евтеев. Однако, подчеркивает пчеловод, цена на мед в этом году оставалась низкой, она не растет уже несколько лет, хотя расходы производителей постоянно увеличиваются.



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