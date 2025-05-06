Картофель в опте подорожал на 85%

Существенное повышение цен наблюдается по отношению к низкой базе 2023 года, обусловленной рекордным урожаем картофеля М. Стулов

Средняя оптовая цена столового картофеля урожая 2024 года на конец апреля составила 46,3 руб./кг, увеличившись на 85,2% с начала года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, которые назвали этот уровень цен рекордным за историю наблюдений. В «Руспродсоюзе» оценивают среднюю стоимость картофеля в опте на 2 мая в 47,6 руб./кг, за месяц она выросла на 25%.



Потребительские цены тоже повышаются. К 28 апреля картофель в рознице стоил в среднем 85,4 руб./кг, следует из данных Росстата. Год к году он подорожал в 2,8 раза. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объясняет динамику уменьшением запасов, нехваткой хранилищ и повышенным спросом. Он напоминает, что в 2023 году рекордный урожай привел к снижению стоимости картофеля — отпускные цены производителей не всегда покрывали затраты, и в прошлом году они сократили посадки. Согласно Росстату, урожай картофеля в сельхозорганизациях в 2024-м снизился на 16,7% и составил 4,4 млн т, в КФХ и ИП — на 13,2%, до 3 млн т.



По данным на 30 апреля, отечественный картофель у производителей продавался в среднем по 35,7 руб./кг, что на 6 руб. дороже, чем в аналогичный период 2022 года, сравнивает Минсельхоз. Таким образом, существенное повышение цен наблюдается только по отношению к низкой базе 2023 года, обусловленной рекордным урожаем картофеля в стране, отмечает ведомство. Вместе с тем, в прошлом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сбор картофеля в России был на уровне средних многолетних значений, подчеркивает Минсельхоз.



Также министерство напоминает, что для обеспечения стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке предусмотрено заключение региональными органами государственной власти добровольных соглашений с хозяйствующими субъектами о фиксации предельно допустимых розничных цен на продукцию, включенную в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в том числе на картофель. «Этот механизм успешно применяется в регионах — по данным ФАС, соглашения в отношении картофеля заключены в 34 субъектах», — пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.



Кроме того, с учетом сокращения внутреннего производства министерство инициировало меры таможенно-тарифного регулирования рынка: до 31 июля действует квота на беспошлинный ввоз 150 тыс. т картофеля. В конце апреля сообщалось, что правительство планирует увеличить ее до 300 тыс. т. Между тем, в рамках квоты пока ввезено только 20 тыс. т, обращает внимание Картофельный союз. «Сейчас мы этой проблемой озаботимся и обратимся в Минсельхоз для комментариев, как все-таки улучшить реализацию даже 150 тыс. т, чтобы она повлияла в конечном итоге на розничную цену в пользу потребителя», — сказал исполнительный директор союза Алексей Красильников журналу Поле.рф.



Для увеличения собственного производства в 2025 году посадки картофеля в товарном секторе, согласно планам Минсельхоза, планируется увеличить до 286,3 тыс. га против 279,8 тыс. га в 2024-м. В Картофельном союзе уверены, что если в этом году будет собран хороший урожай, это позитивно скажется на ценовой ситуации. «По нашим оценкам, у аграриев при отпускной цене картофеля 30-35 руб./кг, в торговых сетях он может стоить не более 50-60 руб. На наш взгляд, такая стоимость будет справедливой как для производителей, так и для потребителей с точки зрения доступности для кошелька и должного качества», — приводит комментарий отраслевого объединения «Коммерсантъ».



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