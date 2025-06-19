В Тульской области построят МЭЗ, свинокомплексы и цветочный тепличный комплекс

Компания «Цветочный сад» планирует выращивать хризантемы и гортензии М. Стулов / Ведомости

Правительство Тульской области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило ряд соглашений о реализации инвестпроектов в АПК. Пока самый крупный из заявленных — у компании «Эфко», которая планирует вложить 10 млрд руб. в производство растительного масла на площадке в ОЭЗ «Узловая». Компания уже построила там Тульский пищевой комбинат, который будет введен в эксплуатацию в этом году. На площадке будут производить шоколад и глазури для сегмента b2b. Новое соглашение предусматривает реализацию второй очереди проекта. «Постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок “Эфко”», — отметил директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев.



ГК «Агроэко» в ходе ПМЭФ заключила с правительством Тульской области соглашение, предполагающее инвестиции в строительство двух свинокомплексов почти 6,2 млрд руб. Создание новых площадок позволит увеличить объемы производства свинины в регионе на 20 тыс. т. «“Агроэко” продолжает стабильно расти и развиваться в Тульской области. Мы видим здесь хорошие условия для формирования современного и технологического агропромышленного комплекса. Наши производства не просто помогают укреплять экономику региона, создавать рабочие места, но и повышать уровень благосостояния жителей региона в целом», — сообщил председатель совета директоров группы компаний Владимир Маслов.



Компания «Цветочный сад» построит в регионе тепличный комплекс для выращивания хризантем и гортензий. Объем инвестиций в проект составит около 4 млрд руб. Планируется создание 250 рабочих мест.



Группа компаний ЖАК планирует вложить 3 млрд руб. в строительство в регионе двух молочных ферм, параметры проектов не уточняются. Компания уже реализует в Тульской области ряд крупных инвестиционных проектов. Так, в 2022 году был запущен элеваторный комплекс мощностью 150 тыс. т, также намечен ввод завода по производству картофельных хлопьев стоимостью 1,5 млрд руб. В прошлом году на ПМЭФ было подписано соглашение о реконструкции животноводческого комплекса производительностью 15 тыс. т молока в год.



Компания «Агрофид Рус» планирует построить в Тульской области завод по производству комбикормов мощностью 50 тыс. т в год. Подписанное соглашение направлено на расширение и развитие действующего производства, оно позволит привлечь в регион около 2 млрд руб. инвестиций.



«Арнест ЮниРусь» намерена вложить в модернизацию фабрики по производству мороженого более чем 650 млн руб. Среди планов — внедрение новой линии по выпуску мороженого, модернизация очистных сооружений, расширение молокоприемки и запуск пункта сортировки отходов. Отдельное внимание будет уделено автоматизации производственных процессов и повышению энергоэффективности. «Правительство области окажет компании необходимое содействие для быстрой и эффективной реализации проекта. Компания всегда держит свое слово и стабильно развивается на территории Тульской области», — подчеркнул губернатор региона Дмитрий Миляев.



«Белевская пастила» планирует инвестировать около 500 млн руб. в модернизацию производственных цехов с применением энергоэффективных технологий, что позволит увеличить выпуск продукции. «Надеемся, что в результате реализации инвестиционного проекта появится возможность для роста не только нашего предприятия, но и нашего родного города Белева и всей Тульской области», — сказала учредитель компании Екатерина Семерня. Миляев отметил, что наряду с тульским пряником Белевская пастила — фирменный бренд региона.



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