Минсельхоз снизит кредитную ставку на покупку сельхозтехники

В последнее время закупки сельхозтехники резко сократились М. Стулов / Ведомости

Минсельхоз принял решение снизить ставку по льготным кредитам на покупку отечественной сельхозтехники с 12% до 8%. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Елена Фастова на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, в ближайшее время выйдет приказ об увеличении субсидирования с 50% до 70% ключевой ставки, что позволит уменьшить кредитную ставку. Сейчас ставка 8% действует по льготным кредитам для приоритетных направлений, к числу которых покупка сельхозтехники ранее не относилась.



«Надеюсь, это даст толчок, чтобы увеличить объемы и дать возможность сельхозпроизводителям купить больше техники», — сказала Фастова, отметив, что при сегодняшней ставке бизнесу тяжело решать задачи технического обновления на прежних условиях, поэтому закупки сельхозтехники в последнее время резко сократились. «Мы видим, что на сегодня пробуксовывает механизм, мы закупаем технику, но не в тех объемах, которые хотелось бы. На сегодня заключено договоров на порядка 20 млрд руб. Это немного для нас», — пояснила замминистра. Также, по ее словам, увеличению продаж будут способствовать льготные программы «Росагролизинга».



Между тем, гендиректор компании Павел Косов на полях ПМЭФ в интервью ТАСС сказал, что спрос на льготный лизинг сельхозтехники со стороны российских аграриев начал восстанавливаться после снижения в начале года. Если эта тенденция сохранится, то по итогам года показатели будут не хуже прошлогодних, оценил он. С начала года «Росагролизинг» передал российским аграриям сельхозтехники на 26 млрд руб. «В разной стадии заключения сделки, на стадии подписания договора и последующей передачи в лизинг техники мы приближаемся к 40 млрд руб.», — добавил топ-менеджер.



Причиной восстановления спроса Косов назвал наличие востребованного финансового инструмента. «Можно сколько угодно говорить, что нужны какие-то субсидии, нужно производителям техники какие-то деньги давать, еще что-то. Это не будет работать без наличия хорошего финансового инструмента», — подчеркнул он.



При этом ассоциация «Росспецмаш» в своем обращении в адрес правительства предупредила, что глубокий кризис на рынке специализированного машиностроения привел к сокращению инвестиционных программ и производства, что может повлиять на выпуск продуктов питания и их доступность для населения. В ассоциации обращают внимание, что запасы техники на складах «бьют рекорды», а число заказов почти на нуле. На ценовую конъюнктуру влияет и количество импортной техники, ввезенной в 2022—2023 годах. Это не позволяет отечественным машиностроителям работать даже с минимальной рентабельностью. «Кризис ликвидности привел к сворачиванию и заморозке большинства инвестиционных проектов, не завершив которые российские производители не смогут полноценно конкурировать с импортерами», — отмечает «Росспецмаш».



Для преодоления кризиса сельхозмашиностроители предлагают в первую очередь создать комфортные условия промышленного производства: снизить ключевую ставку и установить ответственность Банка России за рост производства и создание новых рабочих мест, пересмотреть налогообложение энергоносителей, транспортных услуг и производства сырьевых товаров, обеспечить снижение цен на металл для машиностроения. Также нужно защитить интересы российских компаний при заключении специальных инвестиционных контрактов в отношении продукции, аналоги которой производятся в России. Еще одна предлагаемая мера — обеспечить справедливое распределение субсидий на продукцию сельхозмашиностроения на основе исторического принципа и для минимизации влияния на конкурентную среду. Кроме того, «Росспецмаш» предлагает поддержать отечественных производителей комплектующих: ввести субсидию в размере не менее 30% стоимости компонентов первого и второго уровня при производстве техники, объем финансирования на 2026 год оценивается в 2 млрд руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

