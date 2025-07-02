Плошадь сева сахарной свеклы увеличилась

Заморозки и пересевы в апреле-мае не оказали существенного влияния на агрокультуру Т. Кулистикова

По оперативным данным Минсельхоза, предоставленным «Агроинвестору» Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площади под сахарной свеклой в этом году составили 1186,2 тыс. га, что на 17,4 тыс. га, или 1,5% больше, чем годом ранее. В основном увеличение площадей произошло за счет Юга и Центра — там они относительно предыдущего года выросли на 1,4% и 5,2% соответственно, в то время как в Поволжье и на Алтае снизились на 12,9% и 2,8% соответственно.



Однако не все сельхозпроизводители Юга и Центра увеличили посевы сахарной свеклы. Агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края в этом году их сократила относительно 2024-го на 30%. «При этом урожай корнеплода благодаря повышению эффективности производства мы рассчитываем получить в этом сезоне на уровне прошлого», — делится председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. Сейчас посевы на предприятии выглядят лучше, чем в прошлом году, руководитель оценивает их состояние как отличное, несмотря на то, что из-за ранней весны сев был в середине марта — на две недели раньше обычного, а в начале апреля заморозки уничтожили часть площадей, и их пришлось пересеивать, делится он. Мягкая погода в июне благотворно сказалась на развитии сахарной свеклы. «Конечно, итоговый урожай будет зависеть от того, как будет складываться погода в ближайшие месяцы», — добавляет руководитель.



Сократила посевы и группа компаний «Агротех-Гарант», выращивающая сахарную свеклу в Белгородской и Воронежской областях — на 800 га относительно прошлого года. Общая площадь под агрокультурой в компании в 2025-м составила 12 тыс. га. Президент «Агротех-Гаранта» Сергей Оробинский отмечает, что в этом году пришлось пересеивать значительно количество площадей из-за заморозков — практически 90% в Белгородской области и порядка 10% в Воронежской области. «Тем не менее, урожай ожидаем хороший — порядка 60 т/га в среднем по нашим предприятиям, — прогнозирует руководитель. — Сейчас посевы выглядят замечательно благодаря тому, что и в Воронежской, и в Белгородской областях достаточно дождей в период вегетации».



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов подчеркивает, что более высокое производство сахарной свеклы относительно предыдущего сезона не всегда говорит о том, что и сахара будет выпущено больше. «Важны также качественные показатели корнеплода, которые влияют на выход сахара с гектара: сахаристость, содержание мелассообразующих веществ, потери при уборке, хранении и переработке и другие», — уточняет он. В этом году, считает эксперт, выход сахара с гектара будет не ниже чем на уровне прошлого года. Сейчас, по наблюдениям Иванова, состояние посевов в целом хорошее: заморозки и пересевы в апреле-мае не оказали того существенного влияния, как ожидалось в момент их появления. «Да, они местами повредили посевы, и пришлось местами пересеивать, но сейчас ситуация выровнялась благодаря тому, что в этом сезоне в районах свекловодства не было аномальной засухи. Конечно, нехватка влаги в ряде субъектов присутствует, но пока еще он не критичен», — рассказывает эксперт.



Если погода и дальше будет благоприятной — солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, то наши предприятия могут произвести в сезоне -2025/26 не менее 6,3-6,4 млн т сахара, прогнозирует Иванов. Производство сахара в сезоне-2024/25 он оценивает на уровне 6,3 млн т.



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