Цены на зерно ниже ожиданий производителей

Выигрывают предприятия, которые могут не продавать продукцию «с колес» Pixabay

Агрохолдинг «Степь» уже начал продажи зерна нового урожая, однако цены пока остаются ниже ожидаемых. «Динамика ценообразования пока неудовлетворительная, дальнейшие прогнозы по динамике цен остаются гибкими», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко.



В ООО «УК АгроАктив», входящей в состав «Прогресс Агро», реализация нового урожая тоже уже началась небольшими партиями. Сейчас специалисты компании наблюдают разнонаправленную динамику в части цен: в Краснодарском крае они пошли вниз, в Поволжье — растут. Гендиректор «УК АгроАктив» Сергей Шевченко считает, что это связано с сезонным увеличением предложения и общей волатильностью на рынке.



Текущие цены на пшеницу пока не радуют и гендиректора агрокомплекса «Лабинский», предприятия которого расположены в 17 районах Краснодарского края, Алексея Скоробогатова. Они, по его словам, совершенно не покрывают затрат на производство.



В компании «АгроГард» в этом сезоне традиционно начали продажи с отгрузки озимого ячменя. «Мы находимся в постоянном контакте с ключевыми покупателями в наших регионах присутствия, внимательно следим за динамикой внутренних и внешних цен. Цена на пшеницу пока не соответствует нашим ожиданиям», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор компании Павел Царев. Основной приоритет «АгроГарда» - достигнуть экономической эффективности при реализации зерна. К приему нового урожая в холдинге всегда готовятся заблаговременно. Мощности хранения позволяют без спешки принимать взвешенные решения о реализации в случае поступления интересных ценовых предложений, говорит Царев.



В агрохолдинге «Лазаревское» успешно работает собственный элеватор и складские площади, объем которых позволяет не только хранить свой урожай до лучшей цены, но и оказывать услуги соседним сельскохозяйственным предприятиям Тульской области. «Продажу “с колес” наша компания не практикует, мы придерживаемся гибкой стратегии, которую реализуем с помощью собственного аналитического отдела фактически в режиме реального времени», — делится собственник и гендиректор компании Кристина Романовская.



