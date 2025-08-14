Депутаты предложили отменить пошлину на экспорт зерна до 2027 года

Эти меры могут способствовать восстановлению спроса на отечественные сельскохозяйственные машины Pixabay

Группа депутатов Госдумы написала письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором высказывают обеспокоенность по поводу снижения закупок сельхозтехники на фоне падения доходности аграрной отрасли. Они предлагают ряд мер по выходу из этой ситуации. Основной из них может стать временная — до 2027 года — отмена вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры и рост доступности льготного финансирования. «Это увеличит доходность сельхозпроизводителей и позволит вернуться к закупкам сельхозтехники, парк которой продолжает критически устаревать», — говорится в письме (цитата по «Интерфаксу»). Документ подписали депутаты Мария Василькова, Сергей Морозов и Юлия Оглоблина. Парламентарии просят Мишустина провести заседание правительства для обсуждения неотложных мер по поддержке АПК.



В своем письме депутаты указывают, что сектор испытывает острый дефицит сельскохозяйственной техники: не хватает тракторов, комбайнов, сеялок и других видов прицепного и навесного оборудования. «Аграрии сокращают закупки. Российский рынок сельхозтехники завершил 2024 год с падением на 20% — впервые с 2017 года объем продаж в денежном выражении сократился до уровня ниже 400 млрд руб. В первом полугодии 2025 года ситуация ухудшилась: спрос на технику продолжил снижаться, внутренние поставки российских машин упали почти на треть», — говорится в обращении к главе правительства.



Также авторы письма предлагают ввести заградительную пошлину на ввоз из-за рубежа техники, аналоги которой есть на внутреннем рынке. Они апеллируют к опыту регулирования рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, на котором, согласно письму, эта мера привела к росту отечественного производства в 2024 году на 22%, увеличению отчислений в бюджет. Депутаты также считают необходимым усилить меры по сертификации ввозимого иностранного оборудования на испытательных станциях, пересмотреть действующую модель лизингового финансирования и др.



Проблема с доступностью сельхозтехники существовала и в прошлом году, но в текущем она обострилась, считает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. «Одна из причин обострения — рост утильсбора, который поднял цены на технику, и на импортную больше, чем на отечественную», — добавляет он. Однако фундаментальная причина проблемы — утрата доходности при производстве растениеводческой продукции, что в значительной степени было результатом действия пошлин на зерновые и экспортных ограничений в отношении масличных культуры, говорит Корбут. По его мнению, отмена пошлин — это верное предложение, однако неясно, почему это предлагается сделать только до 2027 года.



Введение запретительных пошлин на технику приведет только к одному результату — к росту цен на отечественную технику, с чем сейчас борется Минсельхоз, продолжает Корбут. «По факту предлагается создать условия, в которых на рынке не будет конкуренции. В результате цены вырастут, а качество — снизится», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, проблема с доступностью техники решится при поддержке доходности сельхозпроизводства.



Снижение доходов аграриев действительно является одной из причин падения продаж сельхозтехники, говорит председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. Следовательно, для решения проблемы нужно работать с этой причиной, и отмена пошлин в таком случае видится разумным механизмом, который мог бы несколько компенсировать потери от крепкого рубля — в том числе из-за этого фактора отгрузки за рубеж в последние месяцы сильно просели. «Отмена пошлины — стимул для продажи на экспорт <...>, и это, безусловно, поможет аграриям, но, с другой стороны, это еще и решение государственного вопроса (по наращиванию экспорта)», — считает Алтынов.



В то же время введение запретительных пошлин на сельхозтехнику в принципе не имеет никакого отношения к доходам аграриев и тем более не способствует их росту. Кроме того, продолжает Алтынов, давно требует конкретизации формулировка «сельхозтехника, не имеющая российских аналогов». «Наша структура потребления такова, что без импорта мы не обойдемся <...>. Мы видели уже много мер (для повышения продаж сельхозтехники), но хоть раз бы эти неоднократно применявшиеся механизмы показали хоть какую-то эффективность», — прокомментровал Алтынов «Агроинвестору». По его мнению, подобные ограничения в некоторой степени имеют смысл для машиностроителей, но не для аграриев.



В то же время в ассоциации «Росспецмаш» говорят, что уже принятые меры — новая программа льготного лизинга, допфинансирование «Росагролизинга», снижение ставки по льготному кредитованию на приобретение сельхозмашин, временное обнуление экспортных пошлин на подсолнечное масло — очень важны, но они носят точечный характер и направлены на то, чтобы не допустить еще более резкого развития кризиса в сельхозмашиностроении и АПК в целом. Так, сейчас остается ряд проблем, которые не дают надежды на возвращение к положительной динамике на рынке сельхозтехники: запредельно высокая ключевая ставка, низкая доходность агробизнеса и недостаточное финансирование Программы 1432.



«Сегодня аграрный бизнес находится в таком положении, что даже на фоне временного обнуления экспортных пошлин на зерно для наращивания объемов его поставок за рубеж аграриям требуется дополнительная поддержка. Например, значительное увеличение субсидирования затрат на транспортировку сельхозпродукции», — сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе организации. Также для выхода из кризиса отраслевое объединение предлагает предусмотреть ежегодный объем финансирования Программы 1432 в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок. «Можно также рассмотреть возможность увеличения размера скидки на самоходную сельхозтехнику, чтобы снизить финансовую нагрузку на аграриев. Сейчас скидка составляет 10-15% в зависимости от региона», — допускают в ассоциации. Кроме того, за счет бюджетов и через льготный лизинг стоит реализовывать только технику российского производства, считают в «Росспецмаше». Впрочем, сегодня кризис на рынке сельхозтехники уже находится в той стадии, что даже если принять все эти меры, вряд ли стоит ждать возвращения к прежним темпам обновления парка машин и оборудования в текущем году, добавляют там.



