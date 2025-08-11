Меры по борьбе с опустыниванием земель могут включить в нацпроект

Около 3,3 млн гектаров в России опустынены полностью и представляют собой пески Pixabay

Комиссия Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» предлагает включить меры по борьбе с опустыниванием земель в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщил в Telegram-канале председатель профильной комиссии, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по итогам заседания комиссии.



По мнению заместителя министра сельского хозяйства Андрея Разина, эффективной мерой по борьбе с опустыниванием земель может стать разработка региональных программ с учетом особенностей каждого субъекта. Позицию агроведомства поддержал председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин. В региональные программы 14 наиболее проблемных регионов должны войти мероприятия по уточнению границ земель и степени их деградации, и на основе полученных данных необходимо разработать возможности компенсационных посадок на землях, подверженных опустыниванию, приводит его слова сайт КПРФ. «Необходимо по каждой территории поставить задачи, выделить в требуемом объеме средства на мелиоративные комплексы, технику и семена, назначить четкие сроки и конкретных исполнителей, которые будут нести персональную ответственность за выполнение поставленных задач. В противном случае все останется только на бумаге», — подчеркнул депутат.



Главный научный сотрудник Института географии Российской академии наук Герман Куст уверен, что для более эффективного решения проблемы опустынивания необходима единая нацпрограмма, которая должна включать совместные усилия разных отраслевых министерств и ведомств. Сейчас вопросами землепользования занимаются 12 разных организаций, напомнил в ходе заседания Куст. «Фактически тот земельный ресурс, который мы имеем, распределен в системах управления — мы насчитали 12 разных ведомств и министерств в нашей стране, которые так или иначе отвечают за вопросы земель, землепользования, управления землями, учета земель, а координации между этими ведомствами, к сожалению, пока очень мало», — цитирует его ТАСС. Национальная программа могла бы объединить их усилия.



Процесс опустынивания земель в той или иной степени присутствует в 28 регионах страны, общая площадь земель, подверженных этому процессу, оценивается в 84 млн га, привел данные Разин. Наиболее подвержены опустыниванию 14 регионов, в которых расположены 59 млн га земель слабой степени опустынивания, 15 млн га имеют среднюю степень опустынивания, высокая степень опустынивания распространяется примерно на 10 млн га. Около 3,3 млн га опустынены полностью и представляют собой пески. Наибольшая площадь таких земель расположена на территории Калмыкии, Дагестана и Астраханской области.



