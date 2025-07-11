Российские технологии станут базисом мониторинга сельхозземель стран БРИКС

Деградация земель, опустынивание и засуха — главные угрозы почвам Е. Разумный / Ведомости

Российские геоинформационные технологии и интеллектуальные цифровые сервисы, созданные компанией «Терра Тех» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), станут технологическим базисом мониторинга земель сельхозназначения стран БРИКС. Новый Аграрный альянс, который государства-участники планируют сформировать в 2025 году, сможет использовать российские разработки для развития технологий умного и ресурсосберегающего земледелия на своих территориях, сообщила пресс-служба компании.



В этом году государства БРИКС планируют разработать и принять стратегический план, направленный на укрепление сотрудничества в аграрной сфере, учитывая перспективу расширения объединения. Совместное развитие передовых технологий наблюдения за землями сельхозназначения становится одним из важных треков на пути укрепления межгосударственного сотрудничества в агропромышленной сфере внутри БРИКС, а также с другими странами и альянсами.



На страны БРИКС приходится свыше 30% всех сельскохозяйственных земель в мире, они обеспечивают продовольствием около половины населения планеты. Вместе с тем, по данным Национального движения сберегающего земледелия (НДСЗ), в Китае деградировано 40% пахотных земель, в Индии — 30% всей территории, в ЮАР эродировано 70% продуктивных земель. В России эродировано 60% сельхозземель, 30% — деградировано, 47% подвержено опустыниванию. «В современных условиях почвенно-климатического кризиса борьба с эрозией, опустыниванием и деградацией российских почв входят в круг первостепенных задач по обеспечению национальной безопасности России», — отмечает «Терра Тех».



Темпы мировых потерь пашни сегодня угрожающие — около 2% в год, приводит данные президент НДСЗ Людмила Орлова. «Деградация земель, опустынивание и засуха — главные угрозы почвам, которые теряют накопленный углерод в виде углекислого газа, ускоряя изменение климата. Для эффективного решения общих задач по сохранению почв и их плодородия мы инициировали в содружестве со странами БРИКС и странами-партнерами создание Аграрного альянса», — рассказывает она. Опыт и разработки «Терра Тех» в рамках функционирования Альянса могут стать базисом для создания единой технологической платформы мониторинга процессов, происходящих с пахотными землями, для обеспечения единого подхода стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС к системному мониторингу и оценке сельскохозяйственных земель.



По словам первого заместителя гендиректора «Терра Тех» Максима Болтачева, у Роскосмоса достаточно опыта, чтобы обеспечить трансфер российских космических геотехнологий для партнеров по БРИКС. Так, в сотрудничестве с бразильскими компаниями «Терра Тех» уже провела анализ 2,59 млн га, оценив текущее состояние и потенциальные угрозы для сельскохозяйственной деятельности в стране. Также с использованием алгоритмов Pixel.AI были созданы детализированные карты пастбищ, инфраструктуры и природных объектов, чтобы определить наиболее подходящие для сельскохозяйственного использования участки земли. Кроме того, на основе архива наблюдений изучена вероятность возникновения пожаров и наводнений, что позволило оценить общую устойчивость региона к природным катаклизмам, а также определить конкретные риски для бразильских агропредприятий.



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