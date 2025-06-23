Россия может выйти на новый уровень партнерства с Африкой

У стран Африки есть потенциал для самообеспечения продовольствием Freepik.com

Россия является нетто-экспортером по ряду видов сельхозпродукции, а по пшенице — мировым лидером по поставкам, однако сегодня очевидно, что просто вывозить свою продукцию на внешние рынки недостаточно, необходимо выстраивать и другие варианты партнерства с дружественными государствами. Одним из перспективных направлений для такого сотрудничества является африканский континент, отметили участники сессии «Новые решения в АПК — ключи к глобальной продовольственной безопасности», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российский экспортный центр в прошлом году по направлению АПК поддержал экспорт на $3,3 млрд — около 7-8% от всего агроэкспорта, рассказал старший вице-президент Центра Никита Гусаков. И теперь важным направлением является кооперация, присутствие на рынках ключевых стран — покупателей российской продукции. «Мы уже видим, что ряд российских компаний активно зашли на рынки Латинской Америки, приобретая местных дистрибьюторов и создавая внутреннюю сеть продаж. Видим первые шаги в этом направлении и на африканском континенте», — отметил он. По его словам, такой подход позволяет быть гораздо ближе потребителю, лучше его понять и узнать, быстрее удовлетворять его потребности. «Тем более, что мы понимаем, что такие рынки имеют ограничения с точки зрения финансового плеча, и зачастую, когда товар уже на их территории, гораздо проще найти покупателя и логистические мощности», — добавил Гусаков.



Директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова в ходе мероприятия отметила, что Африка — континент, где живет примерно 50% всех голодающих в мире, при этом 60% пахотных земель там не используются. «И если мы представим, что эти земли начнут обрабатываться, да еще и с применением современных технологий, то Африка, также как и в свое время Россия, сможет не только полностью обеспечить себя продовольствием, но и стать экспортером продуктов питания», — считает она.



К такому сотрудничеству российский бизнес готов. Так, директор по агробиотехнологиям «Иннопрактики» Владимир Авдеенко подчеркнул, что компания думает не только об экспорте своих решений в области АПК, но и о большом образовательном проекте в нескольких странах Африки. «Мы готовы делиться технологиями, помогать в образовании», — заверил он. Причем в рамках этого проекта будут передаваться не просто знания по базовым направлениям, связанным с сельским хозяйством и агрономией, а современные технологические треки. «Мы будем готовить специалистов из этих стран, давая им возможность посмотреть, попробовать отечественные технологии, связанные с генетикой и биотехом», — добавил Авдеенко.



Управляющий директор Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Эрику Мончу отметил, что ключевой задачей Афрэксимбанка сейчас является продвижение торговли на африканском континенте и заключение необходимых соглашений. «Это значит, что любое российское предприятие, которое заходит на наш континент, в любую страну, через один или через два года получит доступ на наш рынок, — подчеркнул Мончу. — Именно поэтому мы развиваем различную инфраструктуру, в том числе финансовые решения для того, чтобы облегчить процесс». Для того, чтобы бизнес Африки мог работать и производить продукты питания, стране нужно наращивать партнерство с более продвинутыми в плане технологий АПК странами, добавил он.



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