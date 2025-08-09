разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Оксана Лут: ситуация с ценами на сельхозтехнику вызывает опасения

Аграрии не могут себе позволить обновлять парк техники так, как это нужно

Ассортимент отечественной сельхозтехники с каждым годом увеличивается, также улучшается ее качество
Ситуация с ценами на рынке сельхозтехники вызывает опасения: некоторые производители взяли довольно агрессивную стратегию, исходя из которой аграрии не могут себе позволить обновлять парк так, как хотелось бы и как это нужно. Об этом сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на открытии Чемпионата России по пахоте, организованного «Росагролизингом».

«Мы ведем диалог с нашим партнерами, где-то нам это удается, какие-то компании делают скидки, какие-то пока не идут нам навстречу, но мы будем продолжать с ними работать, — заверила она. — В любом случае, обновляться мы будем, в этом году закупили уже 18 тыс. единиц техники, из них больше половины — по программе с господдержкой “Росагролизинга”, который является нашим главным инструментом в обновлении парка техники». Постоянно идет расширение программ с господдержкой и без нее, которые позволяют сельхозпроизводителям более эффективно внедрять новую технику, подчеркнула Лут.

Ассортимент отечественной сельхозтехники с каждым годом увеличивается, улучшается ее качество с точки зрения производительности и всех необходимых для отрасли функциональных требований, отметила Лут. При этом есть меры госрегулирования, которые поддерживают отрасль сельхозмашиностроения. «Здесь мы с Минпромторгом движемся очень аккуратно, чтобы у аграриев техника была, даже если наши производители не могут обеспечить необходимые объемы или какие-то ассортиментные позиции, которые пока мы не производим. Тем не менее, мы отмечаем положительную динамику, и уверены, что достаточно скоро мы сможем обеспечить себя техникой, даже свеклоуборочными комбайнами, о которых мечтаем», — рассказала министр.

Программы льготного кредитования и лизинга сельхозтехники — это основные меры поддержки спроса на сельхозтехнику. Также сейчас активно помогает Минпромторг, добавляя лизинговые программы в свои направления, расширяя свои меры поддержки на сельхозтехнику. «В целом, мне кажется, что сбалансированная поддержка должна состоять в хорошей и правильной партнерской позиции производителей сельхозтехники и мер господдержки. С точки зрения мер господдержки у нас все отработано, осталось договориться с производителями сельхозтехники», — добавил Лут.

Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования («») ранее оценила, что продажи отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке в первом полугодии снизились на 32,1%, до 75,6 млрд руб. Темпы падения рынка немного замедлились по сравнению с первым кварталом, когда продажи упали на 32,8%, и январем-маем, когда они сократились на 32,9%.

