Продажи сельхозтехники продолжают падать

В этом году вряд ли стоит ждать возвращения к прежним темпам обновления парка машин и оборудования «ГК Агро-Белогорье»

Продажи отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке в первом полугодии снизились на 32,1%, до 75,6 млрд руб., оценила Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»). Темпы падения рынка немного замедлились по сравнению с первым кварталом, когда продажи упали на 32,8%, и январем-маем, когда они сократились на 32,9%.



Падение отгрузок по-прежнему фиксируется почти по всем основным видам сельхозмашин. Так, поставки зерноуборочных комбайнов упали на 59,2%, до 842 штук, кормоуборочных комбайнов — на 39%, до 119 штук, сельскохозяйственных тракторов — на 36,4%, до 1374 штук. Продажи зерноочистительных машин уменьшились на 33,8%, борон — на 22,5%, опрыскивателей — на 16,9%, культиваторов — на 10,5%, косилок — на 8%, жаток — на 7,8%, пресс-подборщиков — на 7,4%, сеялок — на 3,5%. Вместе с тем ассоциация отметила увеличение продаж машин для внесения удобрений (на 54,2%) и плугов (на 9,5%).



Антикризисные меры поддержки сельхозмашиностроения, которые приняли Минпромторг и Минсельхоз - новая программа льготного лизинга, снижение ставки по льготным кредитам на покупку техники и докапитализация «Росагролизинга» - дали положительный эффект, оценивает «Росспецмаш». Однако остается ряд ключевых проблем, которые не дают надежды на возвращение к положительной динамике на рынке сельхозтехники, подчеркивает объединение. «Запредельно высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса и недостаточное финансирование “Программы 1432” (субсидирование скидок на сельхозтехнику для ее продажи аграриям на льготных условиях), что не дает возможности даже в текущей сложной ситуации всем желающим хозяйствам приобрести сельхозтехнику со скидкой», — уверены в ассоциации.



«Росспецмаш» предлагает предусмотреть ежегодный объем финансирования «Программы 1432» в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок, а также рассмотреть возможность увеличения размера скидки на самоходную сельхозтехнику, которая сейчас составляет 10-15% в зависимости от региона, чтобы снизить финансовую нагрузку на аграриев. Вместе с тем, там признают, что даже если принять все эти меры, вряд ли стоит ждать возвращения к прежним темпам обновления парка машин и оборудования в этом году.



В конце июля участники заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака сошлись во мнении, что с учетом стабилизации спроса на сельхозтехнику, необходимости введения дополнительных мер поддержки производства и продаж российской сельхозтехники нет. Тем не менее, Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельхозмашиностроения и своевременно предлагать решения для обеспечения развития отрасли.



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