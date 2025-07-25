Правительство: дополнительных мер поддержки производства сельхозтехники не нужно

В первом полугодии производство сельскохозяйственных тракторов снизилось на 8,7% Е. Разумный / Ведомости

С учетом стабилизации спроса на сельхозтехнику, необходимости введения дополнительных мер поддержки производства и продаж российской сельхозтехники нет. К такому мнению пришли участники заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака, говорится на сайте правительства.



Отмечается, что согласованные на предыдущих заседаниях меры поддержки отрасли помогают поддерживать устойчивость ее работы. В их числе — льготный лизинг, кредитование и субсидирование, отсрочки по уплате утилизационного сбора, возможность закупки аграриями отечественной техники со скидками. Дополнительно Минсельхоз прорабатывает вопрос увеличения ставки субсидирования кредитов, выданных на приобретение сельхозтехники, говорится в сообщении кабмина. Ранее ведомство увеличило субсидию по льготным кредитам на покупку российской сельхозтехники с 50% до 70% ключевой ставки ЦБ.



Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельхозмашиностроения и своевременно предлагать решения для обеспечения развития отрасли. Также он поручил федеральным органам власти оперативно отслеживать ситуацию на всех системообразующих предприятиях отрасли. «Ранее принятые меры поддержки успешно работают и начали давать положительный эффект от реализации. Продолжаем мониторинг ситуации, в случае необходимости будем донастраивать текущие меры и вернемся к вопросу разработки новых механизмов», — подчеркнул вице-премьер.



На прошлой неделе в Госдуме прошел круглый стол, посвященный вопросам развития сельхозмашиностроения, по его итогам планировалось направить протокольные поручения в правительство. «Будем просить принять срочные меры поддержки нашим производителям сельхозтехники, направленные на стимулирование сбыта. Дело в том, что аграриям нужно срочно обновлять технику, и она есть на складах, но финансовое состояние не позволяет ее приобретать», — написала в своем Телеграм-канале зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.



«Ситуация складывается непростая. Каждая вторая машина старше 10 лет. Срок службы многих тракторов и комбайнов давно истек, — отметила депутат. — Техника изношена, перегружена, простаивает. А уборка из-за этого затягивается — и мы можем терять до 30% урожая. При этом склады полны техники — она есть, но не выходит в поля. Продажи упали на 40-60%».



«Ростсельмаш» летом сократил продажи сельхозтехники на 40%, ранее писали «Ведомости Юг» со ссылкой на совладельца предприятия Константина Бабкина. По его словам, ситуация со сбытом техники остается трудной. «Оживление есть, но слабое, со сбытом практически ничего не изменилось. Проблема в том, что крестьяне не вкладывают в сельхозтехнику. И решение пока не найдено», — говорил он.



По данным Росстата, в первом полугодии производство сельскохозяйственных тракторов снизилось на 8,7% и составило 3626 штук, в том числе в июне заводы выпустили 394 трактора, это на 49% меньше, чем в июне прошлого года, и на 16,9% меньше показателя мая. Производство сеялок в январе-июне сократилось на 14,2%, до 4206 штук. В июне заводы выпустили 229 сеялок, что на 26,6% ниже уровня годом ранее, относительно мая показатель упал на 68,9%. Данные по другим видам техники Росстат не приводит.



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