Продажи и производство сельхозтехники снижаются

Закупки зерноуборочных комбайнов российскими сельхозпроизводителями с 2021 года по конец первого полугодия 2025-го уменьшились на 74% Ростсельмаш

Закупки сельхозтехники существенно снизились, рассказал директор центра продаж, маркетинга и сервиса компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов на летней конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка.



Рентабельность АПК снижается, что связано с ростом себестоимости. «Например, на основной культуре — пшенице — в ряде регионов маржинальность падала ниже положительных значений», — подчеркнул он. Кроме того, аграрии жесточайше привязаны к курсу доллара, и при том, что цена на зерно почти не менялась в последние годы и находилась в пределах $200-230 за тонну, при текущем курсе рубля она стала ниже, чем была в те сезоны, когда рубль был слабее.



В итоге спрос на сельхозтехнику снизился: закупки зерноуборочных комбайнов российскими сельхозпроизводителями с 2021 года по конец первого полугодия 2025-го уменьшились на 74%. За первое полугодие 2025-го поставки кормоуборочных комбайнов снизились на 52%. Рынок тракторов с шарнирно-сочлененной рамой от 30 л.с. упал на 53%, зерноуборочных комбайнов — на 60%, самоходных кормоуборочных комбайнов — на 25%, тракторов — на 39%, опрыскивателей — на 18%, культиваторов — на 11%, сеялок — на 4%. В хозяйствах уже есть дефицит техники, подчеркнул Швейцов, а значит, нагрузки на машины будут возрастать. «Причем возрастать неимоверно», — обратил внимание он. Большой износ и нехватка парка сельхозтехники ставят под сомнение выполнение задач по наращиванию производства и экспорта продукции АПК, поставленных руководством страны, отметил Швейцов.



Производство сельхозтехники тоже снижается, хотя и чуть медленнее, при этом рост ее стоимости в условиях работы внутри программ правительства строго регламентирован и не должен превышать 5,1%. Причем, обратил внимание Швейцов, «Ростсельмаш» до сегодняшнего дня работает по ценам 2024 года. «Мы не использовали эту возможность увеличения цен на 5,1%», — поделился он.



В то же время, «Ростсельмаш» построил новый завод для производства тракторов и дорожно-строительной техники. «И хотя у нас были совершенно другие расчеты по окупаемости инвестиций, мы не останавливаем производство, но новых инвестиций все меньше», — добавил Швейцов. Он уточнил, что первый универсальный пропашной трактор «Ростсельмаша» восьмой серии, аналог тракторов John Deer, которого ждет рынок, сойдет с конвейера уже в начале октября текущего года, если не будет никаких сбоев.



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