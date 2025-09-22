Цены на пшеницу почти не изменились

К 18 сентября было собрано 84 млн тонн пшеницы Е. Разумный / Ведомости

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре-октябре оставались на уровне предыдущей недели — $227/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Французская пшеница подорожала на $7, до $232/т, американская — на $3, до $229/т, румынская — на $2, до $233/т. Украинская пшеница подешевела на $2, до $223/т, аргентинская — на $3, до $226/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 50 руб. и составляли 16,7-16,9 тыс. руб./т без НДС. На малой воде цены выросли на 250 руб., до 15-15,5 тыс. руб./т. Экспортная цена на российский ячмень оставалась на уровне $225/т FOB при отсутствии новых продаж. В глубоководных портах ячмень подорожал на 400 руб., до 16,2-17 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса снизились на 50 руб., до 14,2-14,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В регионах Центральной России цены были без существенных изменений в диапазоне 12,5-13 тыс. руб./т, в Поволжье — 12-13 тыс. руб./т. В Сибири цены прибавили в среднем 50 руб., до 9,5-11 тыс. руб./т.



Прогноз российского экспорта в сентябре остается на прежнем уровне — 4,3-4,5 млн т, с 1 по 18 сентября было отгружено около 2,2 млн т, уточняет «Русагротранс». На прошлой неделе Международный совет по зерну повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83,7 млн т до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов), при этом прогноз экспорта в сезоне-2025/26 остался без изменений — 43,6 млн т. Минсельхоз США ранее также повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83,5 млн т до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов), при этом оценка экспортного потенциала была понижена на 1 млн т, до 45 млн т, что объясняется низкими темпами отгрузок в начале сезона. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 135 млн т, к 18 сентября было собрано около 114 млн т зерна, в том числе 84 млн т пшеницы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

