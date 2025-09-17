Урожайность пшеницы в агрохолдинге «Лазаревское» почти на 20% выше прошлогодней

Увеличение урожайности — закономерный результат последовательной и качественной работы в течение всего вегетационного периода lazarevo.ru

В этом году урожайность озимой пшеницы в агрохолдинге «Лазаревское» составила 58 ц/га против 49 ц/га в 2024-м, сообщили «Агроинвестору» в компании. Уборку агрокультуры завершили в августе, причем из-за дождей возникали определенные сложности — выход техники в поля был затруднен. «Полученный урожай озимой пшеницы, который успели собрать до затяжных дождей, хорошего качества с клейковиной 25-30%. Это основной объем. После дождей, которые повлияли на качество в виде понижения числа падения зерна, объем пшеницы перешел по качеству в фураж», — отметила глава агрохолдинга Кристина Романовская.



Увеличение урожайности — закономерный результат последовательной и качественной работы в течение всего вегетационного периода, поясняют в компании. Особое внимание было уделено своевременному и сбалансированному внесению удобрений. Проведение комплекса мероприятий по обработке посевов средствами защиты растений позволило минимизировать потери урожая. Кроме того, позитивный вклад внесло использование собственных семян агрохолдинга, производимых на семенном заводе «Лазаревское».



Стратегия агрохолдинга — сбыт урожая продовольственной пшеницы напрямую мукомольным заводам. Партнерские отношения между предприятием и переработчиками ЦФО устойчивые и отлаженные, со многими работа ведется из года в год. «На текущий момент отмечаем снижение цен на озимую пшеницу. Закупщики обосновывают это большим количеством предложений, — рассказывает Романовская. — Многие хозяйства сбывают урожай для проведения кампании сева озимых, чтобы закупить основные средства производства. В нашем случае помогает наличие собственного элеваторного комплекса, где пшеницу можно хранить до лучшей цены».



При этом ядром бизнеса «Лазаревского» является животноводство, поэтому зерно более низкого качества активно используется на собственном комбикормовом заводе. Также предприятие реализует диверсифицированную бизнес-модель, при которой одни направления растениеводства компенсируют другие. В целом в этом году общий урожай в агрохолдинге ожидают выше, чем в 2024-м. «Полученные результаты уже подтверждают эффективность применяемых агротехнических приемов и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и обеспечивать продовольственную безопасность региона», — отмечают в компании.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

