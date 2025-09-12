Доля пшеницы 3-го и 4-го классов увеличилась по сравнению с прошлым годом flickr.com

Доля продовольственной пшеницы в обследованном урожае составила 77,6% — на уровне аналогичного периода прошлого года, когда она оценивалась в 77,4%. Об этом на форуме «Зерно Сибири» сообщила директор Алтайского филиала Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) Мария Шостак, пишет «Интерфакс».



В России к 5 сентября было намолочено 75 млн т пшеницы, средняя урожайность составила 37 ц/га против 33 ц/га годом ранее. В том числе в Сибири валовой сбор пшеницы по состоянию на 1 сентября снизился на 15% и составил 2 млн т. В целом зерновых и зернобобовых в макрорегионе намолочено 5,4 млн т, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, урожайность в бункерном весе составляет 25,8 ц/га.



«Мы обследовали 41 млн т пшеницы в 61 регионе — 65% урожая. Отмечу, что больше всего пшеницы 3-го класса в СФО — 56%. 35% — 4-й класс, 5-й класс — 15%. Доля пшеницы 3-го класса в СФО выросла в сравнении с 2024 годом. Но ситуация меняется», — приводит слова Шостак Телеграм-канал форума. В целом в Сибири более 90% обследованной пшеницы (1,1 млн тонн) принадлежат к продовольственным классам.



Всего по стране доля пшеницы 3-го класса в обследованном урожае составила 32,4% (в 2024 году — 26,9%), 4-го класса — 45,1% (50,5%), 5-го класса — 22,3% (22,5%), пишет «Интерфакс» со ссылкой на презентацию Шостак. Также по результатам обследования была выявлена пшеница 1-го класса — 0,0004% (в 2024 году — 0,01%), а также пшеница 2-го класса — 0,06% (0,02%).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

