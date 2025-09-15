Цены на рис за год снизились почти вдвое

Если ситуация с ценами не изменится, растениеводы могут отказаться от выращивания риса Pixabay

Цена на рис-сырец за последний год снизилась почти вдвое. Так, в третьей декаде августа она составила 24 руб./кг, опустившись на уровень сентября 2021 года. «Хотя, по нашей информации, отдельные хозяйства, чтобы освободить зернохранилища под уборку нового урожая в августе продавали зерно риса даже по 16-18 руб./кг», — рассказал «Агроинвестору» ведущий аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко.



Причина снижения цен — слишком большой избыток риса на внутреннем рынке. Так, в Краснодарском крае — основном регионе-производителе риса — остатки риса-сырца у сельхозпроизводителей края на начало сентября превышали 194 тыс. т. Для сравнения, в предыдущие годы на эту дату их объем варьировался в пределах 5-50 тыс. т, подчеркивает Ладатко.



Урожай риса в этом году в регионе ожидают на уровне 800-850 тыс. т — чуть ниже прошлогоднего. Дело в том, что понижение температуры воздуха в июне негативно сказалось на вегетации риса и привело к затягиванию сроков созревания на 5-10 дней, уточняет. «И в случае ухудшения погоды в период уборочной кампании, в условиях дождливой осени, снижение урожая будет неизбежно», — говорит он.



На начало второй декады сентября рис был обмолочен с площади 2,3 тыс. га, или с 2% площади сева. Урожайность агрокультуры на уровне 67,1 ц/га. На аналогичную дату в прошлом году, напомнил Ладатко, рис был убран с 6% площади сева, или с 6,8 тыс. га, а урожайность составляла 67,3 ц/га.



«В этом году в Краснодарском крае рис был посеян на 115,6 тыс. га, что почти на 2 тыс. га меньше, чем в прошлом году, в целом по стране снижение посевных площадей составило 8,3 тыс. га. И если в 2024 году валовой сбор достиг рекордных для России 1,2 млн. тонн, то в этом году ожидается его закономерное сокращение», — отметил Ладатко.



Если ситуация с ценами не изменится, то реализация планов правительства по увеличению валовых сборов риса в стране до 2 млн т будет под большим вопросом. Себе в убыток никто рис сеять не будет, уверен Ладатко. Выходом из этой ситуации в Национальном рисовом союзе считают снятие запрета на экспорт, причем не только крупы. «Квота на вывоз 50 тыс. т крупы кардинально ничего не изменит, и цены вверх не отскочат. Нужно вывозить рис-сырец, причем в значительных объемах — минимум 100 тыс. т», — подчеркивает Ладатко.



