Переходящие остатки риса-сырца могут превысить 200 тысяч тонн

Снижение рентабельности может привести к уменьшению посевов риса в Краснодарском крае уже в следующем году Pixabay

К началу крупяного сезона-2025/26 (с 1 сентября) при среднемесячной переработке 30-35 тыс. т риса-сырца его переходящие остатки могут составить 200-210 тыс. т против 59,3 тыс. т на начало текущего сезона, оценил Национальный рисовый союз. По состоянию на 1 июля, остатки риса-сырца составляли 269,5 тыс. т, что связано с низкими ценами и запретом экспорта риса-сырца, а также ограничением вывоза рисовой крупы на уровне 50 тыс. т до конца года. Такой значительный переходящий остаток будет негативно влиять на цену реализации риса нового урожая, считает союз, а также создаст определенные сложности у предприятий с принятием на хранение и переработку урожая риса этого года.



В сложившихся финансового-экономических условиях, по экспертной оценке, при цене реализации риса-сырца от 30 руб./кг рентабельность производства риса в этом году составит около 20-25%. Значительное снижение валовой рентабельности и закрытый экспорт риса-сырца в совокупности с природно-климатическими проблемами — недостаточной водообеспеченностью посевов риса — может привести к определенному уменьшению посевов риса в Краснодарском крае уже в следующем году, предупредило объединение.



Сейчас цены на рис-сырец и рис-крупу снижаются обратно пропорционально росту затрат на выращивание риса. Так, в июле прошлого года цена продажи риса-сырца составляла 45,2 руб./кг, крупы — 68,4 руб./кг. К началу июля текущего года, цены опустились до 24,1 руб./кг и 44,7 руб./кг соответственно, сравнил союз. «В 2025 году ожидается рост затрат на производство риса не менее, чем на 10-15% к уровню прошлого года и, по предварительной оценке, достигнет значения 160-170 тыс. руб. на 1 га, при себестоимости 23-25 руб./кг», — приводит данные объединение. В прошлом году, по данным годового отчета Минсельхоза Краснодарского края, затраты на выращивание риса составили 149,5 тыс. руб./га.



Председатель Совета ассоциации Игорь Лобач в начале июля в ходе пресс-конференции допускал, что экспортную квоту на рис могут увеличить. «Есть предположения, что если мы отправим на экспорт 50 тыс. т крупы, при этом сохранятся остатки, да еще и получим неплохой урожай, что вероятно, то размер экспортной квоты могут увеличить», — говорил он. Ограничение вывоза создало определенное давление на цены, при этом идет ежегодное удорожание производства: растут цены на ГСМ, удобрения, технику, увеличиваются расходы на заработную плату, перечислял глава союза.



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