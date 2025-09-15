разделы

Экспортные цены на пшеницу снова снизились

На мировом рынке высокая ценовая конкуренция

В глубоководных портах пшеница подорожала на фоне ослабления курса рубля
Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре-октябре на прошлой неделе снизились на $1, до $227/т FOB, сообщил аналитический центр ». Цены на французскую и аргентинскую пшеницу укрепились на $1, до $225/т и $229/т соответственно, американская подорожала на $5, до $226/т. Румынская пшеница подешевела на $2, до $231/т, украинская — на $1, до $226/т. Спред цен на пшеницу различного происхождения минимален, что говорит о высокой ценовой конкуренции, отмечают аналитики.

Фиксируется активизация спроса на пшеницу со стороны Египта. По данным Reuters, египетский госзакупщик Mostakbal Misr дополнительно к ранее законтрактованным объемам из Франции и России приобрел еще 500-600 тыс. т пшеницы из России, Украины, Румынии и Болгарии с поставкой в сентябре-октябре. Прогноз экспорта пшеницы из России в сентябре остается на уровне 4,3-4,5 млн т, с 1 по 11 сентября отгрузки составили около 1,5 млн т, оценили аналитики ».

Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошедшей неделе выросла на 600 руб., до 16,8-16,9 тыс. руб./т без НДС на фоне ослабления курса рубля. На малой воде цены прибавили 150 руб. и составляли около 15 тыс. руб./т. Экспортная цена на российский ячмень снизилась на $3, до $225/т FOB, в глубоководных портах она осталась без изменений — 16-16,5 тыс. руб./т.


На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 250 руб., до 14,2-15 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В регионах Центральной России цены оставались без существенных изменений на уровне 12,5-13 тыс. руб./т, в Поволжье — 12-13 тыс. руб./т. В Сибири цены снизились на 450 руб., до 9-11 тыс. руб./т. Основные регионы Сибири демонстрируют рекордную урожайность, но отмечаются проблемы с качеством, обращает внимание ».

