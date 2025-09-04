разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Приглашаем на конференцию «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Приглашаем на конференцию «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Приглашаем на конференцию «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Она состоится 26 сентября в Москве

Приглашаем вас принять участие в XXI отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство», которая состоится 26 сентября в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, д. 21/40).

В ходе конференции мы обсудим сценарии развития растениеводческой отрасли, проблемы снижения доходности и пути сохранения эффективности бизнеса, новые технологические и цифровые решения для отрасли, поговорим о ценовой конъюнктуре на рынках сельхозпродукции. Отдельная сессия будет посвящена ситуации на рынке сельхозтехники, продажи которой снижаются, несмотря на необходимость обновлять ее парк — что делает правительство и производители для стабилизации ситуации, и каких мер ждут аграрии. Ход уборочной кампании и сева под урожай 2026 года, динамика экспорта продукции растениеводства, сделки M&A в отрасли — эти и многие другие вопросы ведущие эксперты и участники рынка обсудят в ходе конференции.

Присоединяйтесь!

Конференция «: PRO растениеводство» — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На мероприятии соберутся представители агрокомпаний, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевые и финансовые эксперты и консультанты. В течение дня вас ждет насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки, а также неформальное общение.

Конференция проводится проектом «» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений. 

Агроинвестор 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025
Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров

«Агротехника и технологии»

Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров
«Агроинвестор» №08, август 2025

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2025
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

«Агроинвестор»

Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие
Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%

«Агроинвестор»

Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%