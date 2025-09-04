Приглашаем на конференцию «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Она состоится 26 сентября в Москве

Приглашаем вас принять участие в XXI отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство», которая состоится 26 сентября в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, д. 21/40).



В ходе конференции мы обсудим сценарии развития растениеводческой отрасли, проблемы снижения доходности и пути сохранения эффективности бизнеса, новые технологические и цифровые решения для отрасли, поговорим о ценовой конъюнктуре на рынках сельхозпродукции. Отдельная сессия будет посвящена ситуации на рынке сельхозтехники, продажи которой снижаются, несмотря на необходимость обновлять ее парк — что делает правительство и производители для стабилизации ситуации, и каких мер ждут аграрии. Ход уборочной кампании и сева под урожай 2026 года, динамика экспорта продукции растениеводства, сделки M&A в отрасли — эти и многие другие вопросы ведущие эксперты и участники рынка обсудят в ходе конференции.



Присоединяйтесь!



Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство» — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На мероприятии соберутся представители агрокомпаний, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевые и финансовые эксперты и консультанты. В течение дня вас ждет насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки, а также неформальное общение.



Конференция проводится проектом «Агроинвестор» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.

