Международный совет по зерну повысил прогноз урожая пшеницы в России

В России уже собрано около 114 млн тонн зерна, в том числе 84 млн тонн пшеницы Е. Разумный / Ведомости

Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83,7 млн т до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Прогноз сбора всего зерна увеличен со 122,1 млн т до 122,3 млн т. При этом прогноз экспорта российской пшеницы остался без изменений — 43,6 млн т, зерновых в целом — понижен с 52,4 млн т до 51,1 млн т.



Прогноз вывоза пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — в сезоне-2025/26 повышен с 32,5 млн т до 32,6 млн т, всего зерна — с 44,9 млн т до 45 млн т. Потенциал мирового сбора зерна аналитики МСЗ оценивают в 2 млрд 412,3 млн т (2 млрд 403,8 млн т по августовскому прогнозу), в том числе 818,7 млн т пшеницы (811 млн т).



Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 135 млн т, сообщила накануне глава ведомства Оксана Лут. «На текущий день собрано порядка 114 млн т зерна, в том числе 84 млн т пшеницы», — цитирует ее «Интерфакс». В этом году вклад в урожай вносят Центр и Поволжье. «Ждем объемы по Сибири. Но сильно упали объемы производства на Юге в связи с природно-климатическими условиями: сначала были заморозки, потом засуха», — отметила министр.



Банк России по-прежнему не видит существенных рисков для инфляции со стороны урожая, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет «Интерфакс». В начале августа в резюме июльского обсуждения ключевой ставки регулятор отмечал, что риски для инфляции в России со стороны урожая остаются низкими. «По оценкам экспертов и Минсельхоза России, урожай зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего. Возможное снижение урожая на юге из-за неблагоприятных погодных условий будет компенсировано более высоким урожаем в других регионах», — говорится в документе.



Минсельхоз США ранее также повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83,5 млн т до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов), при этом оценка экспортного потенциала была понижена на 1 млн т, до 45 млн т, что объясняется низкими темпами отгрузок в начале сезона. Также были скорректированы прогнозы урожая и экспорта фуражного зерна. Валовой сбор может составить 35,98 млн т, тогда как в августе американские аналитики оценивали его на уровне 37,43 млн т, вывоз — 6,48 млн т против 7,28 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

