Ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области оценивается в 4 млрд рублей

В условиях изменения климата ключевым инструментом обеспечения устойчивости сельского хозяйства становится мелиорация Росгидромет

Минсельхоз предварительно подтверждает ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области на 4 млрд руб., сообщила глава ведомства Оксана Лут в ходе рабочей поездки в регион. Агроведомство передало все соответствующие материалы в МЧС, и в ближайшее время ожидается проведение штаба по признанию чрезвычайной ситуации на территории области, пишет «Прайм».



Также, по словам Лут, обсуждается возможность принудительного вызова осадков осенью. «В Ростовской области погода меняется, климат меняется, тем не менее мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы получать необходимые осадки, — подчеркнула она. — Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков».



Весной самолет-лаборатория Росгидромета работал в Ставропольском крае, опыт региона по искусственному вызыванию осадков признали эффективным — край получил рекордный валовой сбор пшеницы, тогда как в соседних Краснодарском крае и Ростовской области урожайность существенно снизилась из-за засухи. «Самолет работал с 1 апреля по 5 мая, порядка 130 вылетов. Самая минимальная территория получила 41 мм осадков в этот период, максимально — до 90 мм, — рассказывал губернатор Старополья Владимир Владимиров (цитата по ТАСС). — Мы на это потратили всего 38 млн руб. Поэтому на будущий год мы уже приняли решение, что будем теперь заключать [контракт] на трехлетний цикл, чтобы он работал на закладку урожая в Ставропольском крае и работал, скорее всего, два месяца».



В условиях изменения климата ключевым инструментом обеспечения устойчивости сельского хозяйства становится мелиорация, в первую очередь орошение, отметила Оксана Лут на выездном Всероссийском совещании по мелиорации в Ростовской области. Площадь потенциально орошаемых земель в России составляет 4,7 млн га, из них в прошлом году фактически использовалось около 1,2 млн га, говорится в сообщении Минсельхоза. Основой мелиоративной инфраструктуры являются федеральные системы, которые в прошлом году обеспечили орошение 760 тыс. га — почти на 40% больше, чем в 2020-м. В этом году площадь орошаемых федеральными системами земель вырастет до 830 тыс. га, а к 2030-му планируется довести показатель до 1,3 млн га.



Факультет географии и геоинформационных технологий ВШЭ ранее провел оценку природных рисков для Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области в условиях меняющегося климата. Результаты показали критическую ситуацию с засушливостью в регионах. Так, в Ростовской области 91% сельхозугодий находятся под высоким риском засух, в Краснодарском крае — 90%, в Ставропольском крае 88% аграрной продукции производится в зонах, подверженных засухе.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

