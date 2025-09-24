«ПроЗерно»: урожай зерна может составить 137 млн тонн

Уборка в этом году стартовала не самым лучшим образом Е. Разумный / Ведомости

В этом году урожай зерна может составить 137 млн т без учета новых регионов, такой прогноз озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко XХIII Международной бизнес-конференции «Мельница — 2025». Ранее он оценивал потенциал валового сбора зерновых и зернобобовых в 136 млн т. В том числе пшеницы может быть намолочено 88 млн т, 19,5 млн т придется на ячмень, и порядка 14 млн т — на кукурузу. «Это, как всегда, сюрпризный продукт: 14 млн т ее мы соберем точно, а насколько показатель может быть выше — будет зависеть от погоды в Черноземье и Поволжье», — подчеркнул эксперт. При этом Петриченко напомнил, что в феврале он прогнозировал урожай зерна на уровне 130 млн т, исходя из посевных площадей.



Уборка в этом году стартовала не самым лучшим образом. «Традиционно, Юг начинает обмолоты первым, и в текущем сезоне урожайность в макрорегионе была не просто плохой — она была катастрофичной», — оценил Петриченко. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами, когда засуха на Юге была довольно сильной, 2025-й выглядит существенно хуже. В новых регионах произошел такой же провал урожайности, как в Ростовской области, на Кубани, в Крыму. «Все четыре новых региона, как и украинские территории, а также Румыния и Болгария попали под жесткую засуху», — пояснил он.



Когда уборка продвинулась на Восток и на Север, ситуация стала выглядеть гораздо более позитивно. Урожайность Черноземья и Поволжья, по словам Петриченко, близка к рекордной. «Учитывая именно то, что применение удобрений, средств защиты растений и прочих технологических элементов в этом сезоне не снижалось по сравнению с прошлым, конечно же, такие результаты были получены благодаря погоде», — отмечает эксперт. В Сибири погода тоже выглядит крайне благоприятно — там установилось довольно длительное бабье лето. «Поэтому очевидно, что сибирские зерновики справятся с основной уборкой», — считает Петриченко.



Ржи в этом сезоне будет собрано 1,1 млн т. «По площадям под ней мы уходим все ниже — они составляют 500-600 тыс. га», — подчеркнул Петриченко. Будет снижение по гречихе — ее урожай, по прогнозам «ПроЗерно», составит 889 тыс. т против более чем 1,2 млн т годом ранее. Валовой сбор проса будет средним и составит 356 тыс. т, риса — чуть более 1 млн т. В этом сезоне ожидается рекорд по зернобобовым — их урожай превысит 7 млн т, а возможно, и 7,5 млн т. «Главная культура в этом сегменте — горох, которого уже собрали 5,2 млн т, а всего его урожай может составить порядка 5,4 млн т. Это колоссальный объем», — подчеркнул эксперт.



Экспортный потенциал «ПроЗерно» прогнозирует на уровне 56,16 млн т — на 6,15 млн т больше, чем в сезоне-2024/25. При этом, уточнил Петриченко, текущий экспорт зерна на 32% ниже, чем годом ранее из-за низких переходящих запасов, провала в части валового сбора и качества зерна на Юге, а также из-за сдержанного спроса со стороны мировых покупателей, которые ждут со стороны поставщиков снижения цен.



