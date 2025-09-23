Сбор зерна достиг 119 млн тонн

Урожая зерна в 135 млн тонн будет достаточно для внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала flickr.com

Сбор зерна достиг 119 млн т, включая около 86 млн т пшеницы, прогноз урожая в 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы, сохраняется. Об этом сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пишет ТАСС. «Сбор урожая у нас приходит к финальному этапу. Три четверти площадей зерновых и зернобобовых культур у нас уже убраны. Темпы сейчас выше уровня прошлого года. <…> Средняя урожайность и качество зерна у нас выше прошлого года», — отметила она.



Несмотря на сложную погоду на юге, результаты в других федеральных округах позволяют рассчитывать на достойный урожай, подчеркнула Лут. Прогнозы по урожаю зерновых на этот год хорошие, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «В масштабах всей страны тот неурожай, с которым столкнулись, в том числе, в Ростовской области, компенсируется хорошими показателями в других регионах страны. Поэтому <…> и значимых <…> рисков с этой стороны мы не видим», — цитирует его ТАСС.



Общего сбора зерна в 135 млн т будет достаточно для внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, оценила Лут. «Собственно, себя по зерновым мы уже обеспечили — 119-120 млн т, дальше уже фактически мы нацелены на экспорт», — приводит ее слова «Интерфакс».



Урожай других агрокультур существенно увеличится, в том числе до рекордных показателей, отметила Лут. Сейчас, согласно ее презентации, на которую ссылается «Интерфакс», сбор ячменя составляет 18,8 млн т (прогноз — 19,5 млн т), подсолнечника — 3,6 млн т (17,5 млн т), сои — 1,7 млн т (7,8 млн т), рапса — 3,4 млн т (5,4 млн т), сахарной свеклы — 15,5 млн т (48,1 млн т). Кроме того, в организованном секторе собрано 3,9 млн т овощей (7,6 млн т), 3,9 млн т картофеля (7,6 млн т), 0,6 млн т плодов и ягод (2,1 млн т).



