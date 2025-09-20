Павел Косов: «Российская сельхозтехника ничем не хуже иностранной»

«Росагролизинг»

Тренд снижения спроса на сельскохозяйственную технику не мог не отразиться на рынке лизинга. Однако с начала 2025 года «Росагролизинг» заключил около 8 тыс. договоров на поставку более чем 10 тыс. единиц техники стоимостью свыше 67 млрд руб. О том как компания преодолевает негативные тренды в интервью «Агроинвестору» рассказал генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов.



— Как развивается российский рынок лизинга в этом году?



- 2025 год достаточно непростой для всех, и рынок лизинга не исключение. По объему приобретения новой техники (причем не только сельскохозяйственной, но и другой специализированной) отмечается проседание. Первый квартал и вовсе сложился не очень хорошо: за первые три месяца у нас объем нового бизнеса был в два раза меньше, чем на аналогичный период 2024-го. Но потом нас поддержал акционер, нас поддержало государство, правительство. Мы нашли возможность сделать условия лизинга для аграриев еще более доступными. И в последние несколько месяцев отмечается устойчивая тенденция на выравнивание рынка и, я полагаю, что она продолжится. И надеюсь, что весь негатив, который мы получили в первом квартале с точки зрения малого объема инвестиций, мы сможем компенсировать к концу года.



— А если говорить про цифры?



- По нашим планами, в 2025 году мы приобретем и передадим в лизинг нашим клиентам не менее 12 тыс. единиц техники. Объем инвестиций зависит от вида закупаемых агромашин и оборудования, но не менее 70-75 млрд руб. вложим. А если будет растущий спрос, может быть, итоговый объем будет и побольше.



Портфель — преимущественно российский

— Как вы оцениваете успехи страны в плане импортозамещения сельскохозяйственной техники?



- Если кто-то до сих пор считает, что наша техника чем-то уступает зарубежным аналогам, то я с этим не соглашусь. Я считаю, что российские машиностроители проводят сегодня очень серьезную работу и те сельхозмашины, которые они производят, которые мы видим на отечественных полях, — они ничем не хуже иностранных, а по некоторым характеристикам даже лучше. А самое главное, что российская агротехника лучше с точки зрения сервиса и обслуживания, которые очень хорошо развиты на территории нашей страны и продолжают развиваться.



Поэтому, если посмотреть на наш портфель с точки зрения импортозамещения, то 80% в нем занимают именно отечественные машины и оборудование, 15% — белорусские. А на импорт приходится всего 5% и это преимущественно техника из Азии, хотя и не только оттуда.



Если же добавить ложку дегтя, то пока в России не вся техника производится. У нас есть целые подотрасли в том же растениеводстве, в овощеводстве, садоводстве, виноградарстве, где мы вынуждены пользоваться иностранными аналогами. Но я думаю, что не за горами тот день, когда и эту технику мы тоже будем производить.



— Но какая-то сильно специализированная техника, наверное, никогда не будет замещена? Например, те же свеклоуборочные комбайны? Организовывать отдельное производство под них, учитывая спрос, вряд ли имеет смысл.



- Да, если говорить о свеклоуборочных комбайнах, я не думаю, что их в стране нужно больше 40 в год. Необходимо ли для этого делать отдельно производство? Наверное, нет, так как инвестиции могут и не окупиться. Но нужно думать о какой-то кооперации, о каких-то других путях решения данного вопроса.



— Если возвращаться к падению спроса, есть ли какие-то виды техники, продажи которых все-таки стабильные или даже растут, несмотря на общую не очень позитивную тенденцию?



- Все зависит от отрасли. По некоторым направлениям сельского хозяйства рентабельность, к сожалению, сейчас оставляет желать лучшего. Это действительно приводит к снижению спроса. Но если говорить о таких сегментах как, например, хранение, переработка, то здесь спрос стабильный. Действительно, очень многие сейчас заботятся не только о том, как собрать хороший урожай, но и как его сохранить до лучшей цены, реализовать попозже. Для этого нужна современная система хранения. Также многие уже задумываются о том, как полученное сырье переработать, чтобы получить добавленную стоимость. Поэтому все, что касается переработки, имеется огромный потенциал для развития.



— Беспилотная техника есть в вашем парке?



- Да, и очень давно. Программу беспилотной техники мы запустили еще в 2021 году. Спрос на нее есть и не сомневаюсь, что он будет расти, как только будут решены и законодательные, и ограничительные вопросы, связанные с текущей обстановкой.



Вообще, наши аналитики считают, что БПЛА для сельского хозяйства будут с каждым годом занимать все большую долю на рынке, и все большее количество работ будет производиться при помощи беспилотников. Это мировая тенденция, и мы не можем выпасть из этого тренда.



— Кадровый дефицит тут тоже играет свою роль?



- Да, конечно, но не только. Свое влияние оказывает развитие искусственного интеллекта, глобальная цифровизация, в том числе в сельском хозяйстве. Вопросы выстраивания сквозных процессов по контролю за сбором, хранением, качеством урожая, учет в специализированных аграрных системах — это все, безусловно, будет развиваться. И в том числе на платформе лизинговых компаний. Потому что это все также может являться предметом лизинга.



Нужно развивать верфи на территории России

— А как обстоят дела с поставкой зерновозов? Как вы оцениваете спрос на них?



- Спрос, как всегда, стабильный. У нас несколько направлений по зерновозам — это и автомобильный транспорт, и железнодорожный. В 2023 году мы включили зерновозы-хопперы в льготный лизинг. И объем поставок таких вагонов уже исчисляется тысячами. Автомобильную технику тоже неплохо берут.



Но мы активно смотрим в том числе на поддержку рынка с точки зрения морского передвижения зерна. Это отдельное направление нашей деятельности, которым мы не так давно занялись. «Росагролизинг» является собственником проектной документации на строительство двух видов судов различного водоизмещения — 40 тыс. и 60 тыс. кубических метров.



К слову, у нас в стране таких проектов в принципе не было еще несколько лет назад, но сейчас они появились. «Росагролизинг» состоит в плотном сотрудничестве с производителями судов под началом Объединенной судостроительной корпорации, консультируется с правительством, имеет очень хорошие наработки по возможному взаимодействию с КНР. И я надеюсь, в ближайшее время мы выйдем на заключение первых контрактов.



— В ближайшее время — это когда?



- Я не хочу говорить про конкретные сроки, потому что тут вопрос не столько экономический, сколько политический. Не все зависит от нас. Но я очень хочу и рассчитываю на то, чтобы наши экспортеры, которые нуждаются в судах по адекватной рыночной цене, в скором времени их получили. Надеюсь, что в перспективе «Росагролизинг» сможет обеспечить этот спрос. А спрос большой: только то, что мы видим в моменте — более 60 судов. И это только от трех крупных экспортеров.



— Почему рассматриваете Китай в качестве партнера по строительству судов?



- Мы рассматриваем не только Китай. Однако, если посмотреть статистику, то сейчас именно КНР является судостроительной державой номер один в мире. Там производят суда, которые полностью соответствуют рыночным критериям с точки зрения качества, цены и сроков строительства. Но это было бы очень легко — просто разместить заказ на китайских судоверфях. Это неправильно с точки зрения развития экономики нашей страны. Поэтому нужно искать какую-то золотую середину: часть судов заказать там, научиться их делать, получить технологии (китайские коллеги не против их нам передавать) и развивать уже верфи на территории России, постепенно перенося компетенции сюда.



Курс на создание экосистемы

— Планируется ли в компании расширение программ лизинга?



- Да, конечно. Например, у «Росагролизинга» уже есть Эколизинг на льготных условиях по субсидии Минприроды, рассчитанный на пять лет. Запустили мы его пять месяцев назад, и сейчас видим первые результаты. Я очень рассчитываю на то, что до конца года мы приобретем и передадим в лизинг региональным операторам порядка 1 тыс. машин. Всего же планируется закупить 7,2 тыс. единиц новой техники, а это объем инвестиций около 100 млрд руб. Мы с удовольствием готовы в это вкладываться.



Также будем смотреть в направлении муниципальных, междугородних и межрегиональных перевозок. Будем развивать свои компетенции в таких направлениях как дорожно-строительная, коммунальная техника, автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи... Будем участвовать в различных конкурсах и, надеюсь, успешно конкурировать с другими нашими коллегами и по ценовым условиям, и по предлагаемому сервису.



— Какие еще есть планы по развитию бизнеса?



- Во-первых, в сентябре у нас произошло большое событие: была зарегистрирована наша первая полноценная «дочка» - «Инфраструктура — РАЛ». Это компания, которая будет объединять все наши смежные направления деятельности. И в первую очередь в самостоятельную линию бизнеса мы выделим факторинг, который сейчас осуществляется за счет баланса «Росагролизинга», и который пользуется большим спросом со стороны наших клиентов. В перспективе мы планируем создать несколько таких компаний по разным направлениям.



Отдельно сейчас также прорабатываем концепцию развития машинно-технологических компаний. По сути, это будет аналог советских МТС, только с более глубокой проработкой и с большим комплексом услуг для наших клиентов.



Планируются и другие направления, однако не о всех пока хочется говорить. Мы просто идем в сторону создания собственной, хорошей и устойчивой экосистемы «Росагролизинг».



