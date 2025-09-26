Экспортный потенциал российской пшеницы оценивается в 44 млн тонн

«Агроэкспорт» прогнозирует, что объем всего экспорта сельхозпродукции по итогам 2025 года в стоимостном выражении будет не ниже, чем в 2024-м ЭПТ

Экспортный потенциал российской пшеницы в этом сезоне оценивается в 44 млн т рассказала начальник аналитического управления федерального центра «Агроэкспорт» Алена Шаткова на отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». В текущем сезоне прогнозируются рекордные урожаи пшеницы и кукурузы, а дополнительное давление на зерновой рынок оказывают высокие урожаи и со стороны масличных, подчеркнула эксперт.



Ожидается как рост производства пшеницы у топовых экспортеров в северном полушарии, прежде всего в России, так и в странах ЕС. «В то же время, неплохие оценки ожидаются по производству пшеницы в южном полушарии. Соответственно, во второй половине сезона конкуренция на рынках сбыта не будет снижаться из-за высокого предложения», — поделилась Шаткова.



Темпы экспорта в текущем сезоне со стороны стран Причерноморья были довольно вялыми. «Но мы оцениваем экспортный потенциал российской пшеницы сейчас в 44 млн т, а значит, отгрузки могут разогнаться», — прогнозирует эксперт. В то же время, наблюдается достаточно высокая конкуренцию и со стороны Украины, и со стороны ЕС, которые также могут поставить на рынок довольно приличный объем.



Одним из ключевых рынков сбыта российской пшеницы являются страны Ближнего Востока, которые, напомнила Шаткова, в прошлом сельхозгоду снизили закупки этой зерновой на 25%, что было обусловлено, прежде всего, импортным баном Турции. «Однако в текущем сезоне мы ожидаем, что Турция восстановит свой импортный потенциал — уже сейчас фиксируются неплохие объемы отгрузок туда. Также ожидаем, что Саудовская Аравия сохранит свой потенциал на уровне прошлого года, который также создает определенную емкость для нашего экспорта», — подчеркнула она. Но в то же время, на данном направлении возрастет конкуренция со стороны Румынии, Украины и, возможно, Австралии.



Еще одно важное направление для российской пшеницы — Африка. По информации «Агроэкспорта», рынок Алжира в сезоне-2024/25 поставила порядка 1,8 млн т этой зерновой — этот показатель на уровне позапрошлого сезона. Неплохо приросли поставки в направлении Марокко, более 9 млн т было экспортировано в Египет. «Одной из причин нашего прироста в данном направлении, была, во-первых, более высокая конкурентная способность российской пшеницы по отношению к европейской, которая на старте сезона на фоне сокращения урожая торговалась с премией к российской», — пояснила Шаткова. Однако в текущем сезоне ожидается рост конкуренции со стороны стран ЕС, и дополнительное давление в данном направлении может оказать Украина, которая на фоне того, что ЕС планирует снизить закупки украинской пшеницы, должна будет часть своих объемов перенаправить.



Также весомый рынок сбыта для России — Азия. Главный импортер региона — Китай, который в прошлом году очень сильно сократил закупки. Из-за этого со стороны Австралии выросла конкуренция в направлении Индонезии, Филиппин. «При этом Россия из-за сокращения предложения, несколько просела на азиатском рынке», — отметила Шаткова.



В производстве зернобобовых у ключевых экспортеров — России, Канады, Австралии — тоже ожидается прирост, и на этом фоне «Агроэкспорт» уже фиксирует значительную просадку по ценам со стороны Индии и Китая. Но при этом, подчеркнула Шаткова, еще сохраняются альтернативные рынки сбыта — есть потребность в закупках зернобобовых у Бангладеш, Пакистана.



В текущем сезоне ожидается и рекордное мировое производство растительных масел — порядка 235 млн т, что обусловлено, прежде всего, увеличением сырьевой базы, которая позволит нарастить и производство готовой продукции. «Однако мировая торговля маслами, вероятно, будет развиваться более медленными темпами, чем внутреннее производство. Это прежде всего обусловлено тем, что часть стран переориентируют объемы на биодизель. И, конечно же, весомое влияние на мировые товаропотоки оказывают торговые войны. Китай, который является ключевым мировым импортером сои, ввел пошлины на американскую сою, переориентировавшись на южноамериканскую. А американская соя торгуется сейчас со значительным дисконтом, при этом США пытаются занять альтернативные рынки сбыта. Прежде всего, это Мексика, страны ЕС, Египет», — уточнила она.



Важным событием для рапсового комплекса также стало введение Китаем пошлины в отношении Канады, в связи с чем КНР возобновила закупки австралийской канолы после практически пяти лет перерыва. Также они начали замещать канадский рапсовый шрот. Это благоприятно сказалось на российском экспорте рапсового шрота. Но в то же время, обратила внимание Шаткова, Китай стал импортировать рапсовый шрот из Индии. «Возможно, в связи с тем, что Индия, ранее поставлявшая шрот в страны Юго-Восточной Азии, сейчас очень сосредоточена на Китае, откроется окно для российских шротов азиатские рынки», — поделилась эксперт. В целом, «Агроэкспорт» прогнозирует, что объем всего экспорта сельхозпродукции по итогам 2025 года в стоимостном выражении будет не ниже, чем в 2024-м.



