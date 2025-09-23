Цены на гречиху начали восстанавливаться

Урожай гречихи в этом году сократится, но обеспечит внутренние потребности и экспортный спрос Pixabay

Средняя цена реализации гречихи сельхозорганизациями в августе составила 17,8 тыс. руб./т, что на 55% больше, чем в июле 2025-го и на 16% выше, чем в августе 2024-го, следует из данных Росстата. Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отмечает, что в зерновом сезоне-2024/25 цены на гречиху находились на очень низком уровне, не обеспечивающем рентабельность производства, но сейчас они начали постепенно восстанавливаться. Так, по данным мониторинга ИКАР, в Алтайском крае, крупнейшем производителе агрокультуры, средняя цена составляет 15,83 тыс. руб./т с НДС. В августе она была на уровне 15,29 тыс. руб./т, а минимальный уровень за многолетний период отмечался в мае 2025-го — 14,26 тыс. руб./т.



«Посевные площади гречихи в 2025 году снизились. Тем не менее, начавшаяся уборка гречихи показывает ее высокую урожайность. Валовой сбор ожидается на уровне 850 тыс. т, что закроет потребности внутреннего рынка и экспортный спрос. Тем более с учетом высоких переходящих запасов с сезона-2024/25», — прокомментировала Глазунова «Агроинвестору». По данным Росстата на 1 июля 2025 года, запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях (без сельхозорганизаций) составили 179,4 тыс. т по сравнению со 118,2 тыс. т на 1 июля 2024-го, добавила эксперт.



В августе гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что урожай гречихи в этом году может составить 826 тыс. т против 1,2 млн т в 2024-м. Однако и такого объема будет достаточно для внутреннего потребления и небольшого экспорта. Кроме того, уменьшение производства позволит снизить «до более или менее приемлемого уровня» переходящие запасы, что в перспективе может привести к более привлекательным ценам для аграриев и, соответственно, большему интересу к выращиванию гречихи. По его словам, в этом сезоне цена гречихи была ниже пшеницы 3-го класса. «Для сельхозпроизводителя это близко к катастрофе. При таких ценах производить гречиху крайне невыгодно», — отмечал Петриченко.



В конце августа, когда в России началась уборка гречихи, Минсельхоз сообщал, что ее средняя урожайность составляет 17,2 ц/га, что на 3,7 ц/га больше, чем годом ранее. В этом году валовой сбор гречихи с учетом больших запасов, которые на 1 августа составляли 210 тыс. т, позволит с избытком обеспечить рынок необходимым сырьем для переработки, отмечало ведомство. В прошлом году было произведено более 580 тыс. т гречневой крупы — на 4,5% больше, чем в 2023-м. С начала этого года выработано 253,6 тыс. т. «Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке. По данным Росстата на 15 сентября, индекс потребительской цены на гречку с конца прошлого года снизился на 3,94%, относительно конца августа — вырос на 0,63%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

