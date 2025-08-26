Стартовая урожайность гречихи выше прошлогодней

Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке, отметил Минсельхоз Pixabay

В России началась уборка гречихи, ее средняя урожайность составляет 17,2 ц/га, что на 3,7 ц/га больше, чем годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. В этом году валовой сбор гречихи с учетом больших запасов, которые на 1 августа составляли 210 тыс. т, позволит с избытком обеспечить рынок необходимым сырьем для переработки, отмечает ведомство.



В прошлом году было произведено более 580 тыс. т гречневой крупы — на 4,5% больше, чем в 2023-м. С начала этого года выработано 253,6 тыс. т. «Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке. По состоянию на 20 августа, по данным Росстата, розничная стоимость гречки на 4,3% ниже уровня прошлого года и составляет в среднем 77 руб. за килограмм», — сравнил Минсельхоз.



Ранее Росстат сообщил, что в этом году посевы гречихи составили 746,4 тыс. га, что на 32,3% меньше, чем годом ранее. Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова говорила «Агроинвестору», что сокращение посевов гречихи в 2025 году — ответная и предсказуемая реакция рынка на крайне неблагоприятную ценовую конъюнктуру сезона-2024/25, когда маржинальность производства агрокультуры балансировала на грани убыточности или даже была отрицательной.



По прогнозу гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, урожай гречихи в этом году может составить 826 тыс. т против 1,2 млн т в 2024-м. Однако и такого объема будет достаточно для внутреннего потребления и небольшого экспорта, подчеркивает он. Кроме того, снижение производства позволит снизить «до более или менее приемлемого уровня» переходящие запасы, что в перспективе может привести к более привлекательным ценам для аграриев и, соответственно, большему интересу к выращиванию гречихи.



