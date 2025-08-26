разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Стартовая урожайность гречихи выше прошлогодней

В этом году ее посевы на треть ниже, чем в 2024-м

Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке, отметил Минсельхоз
В России началась уборка гречихи, ее средняя урожайность составляет 17,2 ц/га, что на 3,7 ц/га больше, чем годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на . В этом году валовой сбор гречихи с учетом больших запасов, которые на 1 августа составляли 210 тыс. т, позволит с избытком обеспечить рынок необходимым сырьем для переработки, отмечает ведомство.

В прошлом году было произведено более 580 тыс. т гречневой крупы — на 4,5% больше, чем в 2023-м. С начала этого года выработано 253,6 тыс. т. «Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке. По состоянию на 20 августа, по данным , розничная стоимость гречки на 4,3% ниже уровня прошлого года и составляет в среднем 77 руб. за килограмм», — сравнил .

Ранее сообщил, что в этом году посевы гречихи составили 746,4 тыс. га, что на 32,3% меньше, чем годом ранее. Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова говорила «», что сокращение посевов гречихи в 2025 году — ответная и предсказуемая реакция рынка на крайне неблагоприятную ценовую конъюнктуру сезона-2024/25, когда маржинальность производства агрокультуры балансировала на грани убыточности или даже была отрицательной.

По прогнозу гендиректора аналитической компании «» Владимира Петриченко, урожай гречихи в этом году может составить 826 тыс. т против 1,2 млн т в 2024-м. Однако и такого объема будет достаточно для внутреннего потребления и небольшого экспорта, подчеркивает он. Кроме того, снижение производства позволит снизить «до более или менее приемлемого уровня» переходящие запасы, что в перспективе может привести к более привлекательным ценам для аграриев и, соответственно, большему интересу к выращиванию гречихи.

