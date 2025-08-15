Посевы гречихи снизились до минимального значения за последние 22 года

Вряд ли низкие площади сева гречихи станут долгосрочным трендом Т. Кулистикова

В этом году посевные площади под гречихой составили 746,4 тыс. га, что на 32,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Если рассматривать динамику за прошедшие 36 лет, то меньше размеры площадей были только в 2003-м, когда они составляли 733,4 тыс. га, сравнил «АБ-Центр». Если отталкиваться от среднегодовой урожайности за прошедшие пять лет, то при текущем сокращении площадей сборы гречихи в 2025 году составят около 788 тыс. т, прогнозируют аналитики компании.



Посевные площади под всеми зерновыми сокращаются не первый год, поэтому ситуация с гречихой соответствует общему тренду, однако для нее падение более драматичное — 32,3% против минус 5% по всем зерновым. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, это связано с конъюнктурой: долгое время цены на гречиху и гречку очень низкие. Так, сейчас тонна гречки-ядрицы в Алтайском крае стоит 25-27 руб. (с НДС), ранее они достигали дна в 23-24 тыс. руб., гречихи — около 16 тыс. руб. при минимуме в 12-14 тыс. руб./т. «То есть цена гречихи в этом сезоне была ниже пшеницы 3-го класса. Для сельхозпроизводителя это близко к катастрофе. При таких ценах производить гречиху крайне невыгодно», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



По мнению замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, сокращение посевов гречихи в 2025 году — ответная и вполне предсказуемая реакция рынка на крайне неблагоприятную ценовую конъюнктуру сезона-2024/25, когда маржинальность производства агрокультуры балансировала на грани убыточности или даже была отрицательной. «Причина — высокое предложение последних нескольких лет», — объясняет она. В результате посевные площади под гречихой в этом году сокращались во всех основных регионах-производителях (Алтай, Башкортостан, Орловская и Новосибирская области) из-за низкой рентабельности, большего интереса к масличным, а также погоды, добавляет Петриченко. По его оценке, урожай гречихи может составить 826 тыс. т против 1,2 млн т в 2024-м.



Конечно, продолжает Петриченко, при текущих ценах говорить о росте посевных площадей в будущем нет смысла, но и урожая в 826 тыс. т достаточно для внутреннего потребления и небольшого экспорта. Однако в результате такого сокращения сбора стоит ожидать снижения переходящих запасов, которые сейчас находятся на запредельно высоком уровне — около 700 тыс. т. «В начале прошлого сезона они были примерно такими же, но теперь они сократятся до более или менее приемлемого уровня, и это приведет в перспективе к более привлекательным ценам и, соответственно, большему интересу к гречихе», — считает Петриченко. Глазунова также говорит, что вряд ли низкие посевы станут долгосрочной тенденцией. «Рынок в сезоне-2025/26 немного разгрузится от накопленный “излишков”, цены на гречиху и крупу выровняются, и посевы вернутся к оптимальным уровням», — прокомментировала Глазунова «Агроинвестору».



