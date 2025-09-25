Производство муки в этом году может снизиться

У мукомолов есть возможности для наращивания объемов выпуска flickr.com

Производство муки в этом году может составить 9,4 млн т против 9,9 млн т в 2024-м, рассказал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (СМКП) Игоря Свириденко на XХIII Международной бизнес-конференции «Мельница-2025». В том числе производство пшеничной муки может снизиться с 9,67 млн т до 8,77 млн т, ржаной — с 500 тыс. т до 470 тыс. т. Круп, по оценкам союза, будет выпущено 1,85 млн т против 1,9 млн т годом ранее.



Несмотря на внешние вызовы, экономические сложности, пандемию, которая прошла по всему миру, мукомольные и крупяные предприятия успешно выполняют задачу по обеспечению потребителей продукцией в необходимых объемах и, что немаловажно, по доступным ценам, подчеркнул эксперт. «К этой важнейшей задаче в последние годы прибавилась еще одна: с 2022 года мы неуклонно наращиваем экспорт. Руководством страны поставлена задача увеличения отгрузок продукции АПК на внешние рынки на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го», — напомнил он. И мукомолы, по данным СМКП, эту задачу перевыполнили уже в 2022 году, причем сразу в шесть раз: вместо 50% добавили порядка 300%.



«Однако наша отрасль не может существовать в отрыве от экономики страны в целом и АПК в частности», — подчеркнул Свириденко. В 2024 году агроотрасль столкнулась с отрицательной динамикой производства продукции и снижением объемов экспорта. «Тем не менее, производство муки прибавило 1%, а по крупам рост составил почти 0,8%», — привел данные он, отметив, что в отрасли ситуация лучше, чем в АПК в целом.



Потребление муки в России стабильно уже многие годы, а при наращивании производства увеличивается экспорт. При этом, подчеркнул Свириденко, потенциал для дальнейшего роста производства муки и мукомолов есть — перерабатывающие мощности недозагружены.



Если говорить по видам муки, то с пшеничной ситуация благоприятная — в последние годы наша страна производит стабильно более 80 млн т пшеницы, существенная часть которой идет на выпуск муки. В этом году, ожидают мукомолы, дефицита сырья в плане объемов тоже не будет. Для производства порядка 10 млн т муки требуется максимум 13-15 млн т зерна. «Мы всегда можем из 80-85 млн т сырья выбрать зерно достаточно высокого качества», — уточнил Свириденко.



Несколько иная ситуация по другой основной мукомольной культуре — ржи. По информации СМКП, в последний год существования СССР ее валовой сбор составлял 16,4 млн т, но к 2018-му показатель сократился в восемь раз и достиг менее 2 млн т. В этом году, по прогнозам Союза, урожай ржи и вовсе составит 1,1 млн т. «Это связано с тем, что рожь, во-первых, менее урожайная культура по сравнению с пшеницей. Во-вторых, цены на рожь в Сибири, в частности в Алтайском крае, составляют порядка 8,5 руб./кг. Не знаю, какой еще продукт стоит таких денег», — поделился Свириденко. В таких условиях нет никаких стимулов выращивать эту зерновую, признал он.



При этом, подчеркнул эксперт, нехватки ржи в стране нет. «Дефицит — это несоответствие спроса и предложения. А у нас вместе с падением предложения еще и падает спрос», — пояснил он. Большинство населения земного шара не употребляет ржаной хлеб. Более того, даже в нашей стране значительная часть населения южных регионов не едят черный хлеб. В этом, по словам Свириденко, нет ничего страшного. «Другое дело, что мы теряем наши традиции. Россия находится в так называемом ржаном поясе, мы одни из основных производителей и потребителей ржаного хлеба, и, на мой взгляд, происходит некая утрата национальной еды», — добавил он. Рыночных методов выхода из ситуации нет, считают в СМКП. Для ее изменения необходимо популяризировать ржаной хлеб, прививать преемственность традиций.



