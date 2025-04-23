Запуск комплекса состоится летом этого года «Прогресс Агро»

ГК «Прогресс Агро» завершает строительство мельничного комплекса на территории Усть-Лабинского района Краснодарского края, которое шло в течение двух лет. Инвестиции в проект превысили 2 млрд руб., рассказали «Агроинвестору» в компании. Запуск комплекса запланирован на август этого года, его мощность составит 450 т в сутки.



На площади 7,5 тыс. кв. м уже возведены шестиэтажное здание комплекса, склад готовой продукции и цех по производству отрубей. В соответствии с графиком работ завершена установка оборудования первой очереди, активно ведется монтаж второй линии. После завершения работ по установке оборудования второй линии начнутся пусконаладочные работы. Управление мельницей будет автоматизировано, что не только ускорит производственные процессы, но и позволит уменьшить влияние человеческого фактора на производство.



«Автоматизация затронет множество процессов. Это не только непосредственно производство, но и фасовка и отгрузка муки, — рассказывает директор по производству дивизиона «Мука» ГК «Прогресс Агро» Евгений Кулаков. — Недостаточно просто произвести продукт на мельнице, необходимо создать логистические и инфраструктурные цепочки. Это касается и отходов производства. В рамках использования в компании бережливых технологий мы стараемся оптимизировать их отработку, а по возможности выйти на безотходное производство. Поэтому на мельнице у нас будет установлен гранулятор отрубей, что позволит сэкономить на их транспортировке».



На комплексе используется самое современное швейцарское и турецкое оборудование, которое позволит производить муку с определенными характеристиками под запрос каждого клиента. Строительство мельничного комплекса такого уровня откроет для «Прогресс Агро» новые экспортные рынки и возможность оперативно отправлять крупные партии муки, считают в компании. На новой мельнице будет производиться мука высшего и первого сортов, мука высшего сорта экстра, мучные смеси, а также пушные и гранулированные пищевые отруби.



Мельничный комплекс — флагманский инвестиционный проект «Прогресс Агро», призванный расширить мощности компании по переработке зерна и занять новые позиции как на внутреннем, так и внешних рынках. Она начала экспорт продукции перемола в 2022 году и по итогам 2024 года отгрузила за рубеж более 20 тыс. т пшеничной муки — примерно на 100% больше, чем годом ранее. Существенно увеличились объемы поставок по основным направлениям — в СНГ и Афганистан; прорывом года стали отгрузки в КНР, также новыми направлениями поставок стали Палестина, Казахстан и Киргизия, ранее сообщал федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на гендиректора компании Антона Уланова. В 2025 году компания планирует сохранять позиции на традиционных рынках, а также развивать поставки в направлении Юго-Восточной Азии и Африки.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

