Михаил Мишустин: наценки посредников остаются одним из существенных факторов роста цен

Инфляция с 18 по 24 марта составила 0,12% после 0,06% неделей ранее А. Махонин

Рост цен — важный вопрос, который волнует людей, а наценки посредников остаются одним из существенных факторов их повышения, отметил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. «Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда наша страна решает сложнейшие задачи», — подчеркнул он.



ФАС регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела, рассказал Мишустин. Недавно служба выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%, в частности, это касается рыбной продукции. «В цепочке от рыбака до конечного поставщика обнаружено было до шести посредников. В результате цена для потребителя вырастала в 3,5 раза», — привел пример глава кабмина.



По мнению Мишустина, антимонопольному ведомству нужно еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и при необходимости принимать самые жесткие меры. Кроме того, правительство предоставило регионам «серьезные инструменты и возможности» для работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок, напомнил он.



Между тем, ФАС сообщила, что усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Ранее служба провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. В 82 регионах она определила производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. «Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении ведомства.



Инфляция с 18 по 24 марта составила 0,12% после 0,06% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен составил 0,35%, с начала года — 2,41%. В том числе плодоовощная продукция за неделю подорожала в среднем на 0,5% после снижения на 0,7% с 11 по 17 марта. Цены на свинину, мороженую рыбу, сыры, маргарин, пшеничную муку и хлеб выросли на 0,4%. Цены на яйца снизились на 0,9%, гречневая крупа и мясо кур стали дешевле на 0,6%.



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