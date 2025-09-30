Экспортные цены на российскую пшеницу возобновили рост

На мировом рынке пшеницы сохраняется высокая конкуренция Pixabay

На прошлой неделе пшеница на мировом рынке продолжила дорожать, но разброс цен по странам-экспортерам остается незначительным, что свидетельствует о сохранении высокого уровня конкуренции, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в октябре выросли на $3, до $230/т FOB, румынская также подорожала на $3, до $236/т, украинская с протеином 11,5% — на $5, до $228/т, американская — на $1, до $230/т. Цены на французскую пшеницу снизились на $4, до $228/т, аргентинская подешевела на $3, до $223/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом составили около 16,9 тыс. руб./т без НДС — на 100 руб. дороже, чем неделей ранее. Цены при поставке по железной дороге остались без изменений на уровне 16 тыс. руб./т. На малой воде цены сохранялись около 15,25 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались в диапазоне 14,2-14,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В регионах Центральной России и Поволжье цены тоже существенно не изменились — 12,5-13 тыс. руб./т и 12-13 тыс. руб./т соответственно. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса также не претерпели существенных изменений и составили 9,5-11 тыс. руб./т.



О том, что в этом сезоне российских экспортеров пшеницы ждет напряженная конкуренция, ранее на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказала старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова. Она напомнила, что экспортные цены на российскую пшеницу устойчиво росли в конце 2024-го и в начале текущего года, но потом было снижение из-за усиления конкуренции с европейской пшеницей, прежде всего, с причерноморской. Курс рубля тоже повлиял на ситуацию. В конце второй декады сентября, по данным ЦЦИ, экспортные цены на российскую пшеницу составляли $226-227 за тонну, на прошлой неделе они укрепились до $229 за тонну.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

