Экспортные цены на российскую пшеницу возобновили рост

Внутренние цены оставались без изменений

На мировом рынке пшеницы сохраняется высокая конкуренция
На прошлой неделе пшеница на мировом рынке продолжила дорожать, но разброс цен по странам-экспортерам остается незначительным, что свидетельствует о сохранении высокого уровня конкуренции, сообщил аналитический центр ». Цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в октябре выросли на $3, до $230/т FOB, румынская также подорожала на $3, до $236/т, украинская с протеином 11,5% — на $5, до $228/т, американская — на $1, до $230/т. Цены на французскую пшеницу снизились на $4, до $228/т, аргентинская подешевела на $3, до $223/т.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом составили около 16,9 тыс. руб./т без НДС — на 100 руб. дороже, чем неделей ранее. Цены при поставке по железной дороге остались без изменений на уровне 16 тыс. руб./т. На малой воде цены сохранялись около 15,25 тыс. руб./т.

На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались в диапазоне 14,2-14,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В регионах Центральной России и Поволжье цены тоже существенно не изменились — 12,5-13 тыс. руб./т и 12-13 тыс. руб./т соответственно. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса также не претерпели существенных изменений и составили 9,5-11 тыс. руб./т.

О том, что в этом сезоне российских экспортеров пшеницы ждет напряженная конкуренция, ранее на конференции «: PRO растениеводство» рассказала старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова. Она напомнила, что экспортные цены на российскую пшеницу устойчиво росли в конце 2024-го и в начале текущего года, но потом было снижение из-за усиления конкуренции с европейской пшеницей, прежде всего, с причерноморской. Курс рубля тоже повлиял на ситуацию. В конце второй декады сентября, по данным ЦЦИ, экспортные цены на российскую пшеницу составляли $226-227 за тонну, на прошлой неделе они укрепились до $229 за тонну.

