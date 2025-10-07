В октябре экспорт пшеницы может вырасти

При изменении ценовой конъюнктуры поставки увеличатся КСК

По оценке аналитического центра «Русагротранса», объем экспорта пшеницы в сентябре составил 4,6 млн т против 5,52 млн т годом ранее и 5,03 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. В октябре, по их прогнозу, поставки могут увеличиться до 5,1 млн т (6,08 млн т год назад и 4,81 млн т в среднем за пять лет).



Аналитический центр «СовЭкон» повысил оценку сентябрьского экспорта на 0,3 млн т, до 4,6 млн т, отгрузки в октябре прогнозируются на уровне 4,7-5,2 млн т. «Экспортеры, вероятно, будут пытаться продавить рынок в попытках улучшить свою маржу, которая в этом сезоне находится на низких уровнях для последних лет. Им может помогать постепенно растущее предложение зерна, — считают аналитики центра. — Поддержку внутренним ценам может оказать текущее оживление экспорта, несмотря на сохранение относительно высоких цен для этого сезона».



Вице-премьер Дмитрий Патрушев накануне в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отметил, что ситуация с экспортом зерна «не очень хорошая». «Мы меньше стали зерновых экспортировать, но это связано с крайне низкими мировыми ценами на данную продукцию, — пояснил он. — Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей. И мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы его поставок, я думаю, серьезно увеличатся».



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре на прошлой неделе оставались на уровне $230-231/т FOB. Украинская пшеница с протеином 11,5% подорожала на $2, до $230/т. Цены на французскую и аргентинскую пшеницу снизились на $1, до $227/т и $222/т, румынская подешевела на $2, до $234/т, американская — на $4, до $226/т, сравнил «Русагротранс».



Мировой рынок находился под давлением данных по запасам кукурузы и пшеницы в США, а также улучшающихся видов на урожай пшеницы в США, Аргентине и Казахстане, отмечают аналитики. Так, запасы кукурузы в США на 1 сентября оказались на уровне 38,9 млн т при средних ожиданиях рынка в 34 млн т. Запасы пшеницы составили 57,7 млн т — также выше ожиданий (55,6 млн т). Минсельхоз США в отчете Small Grains спрогнозировал урожай пшеницы в США на уровне 54 млн т — выше ожиданий и сентябрьского прогноза ведомства в 52,4 млн т.



Зерновая биржа Буэнос-Айреса повысила прогноз урожая пшеницы в Аргентине на 1,5 млн т, до 22 млн т, что является вторым показателем после рекордного урожая сезона-2021/22 в 22,15 млн т. Валовой сбор пшеницы в Казахстане может составить 17,55 млн т, что лишь на 1 млн т меньше показателя прошлого года и является третьим результатом в истории, сообщил «Русагротранс».



В глубоководных портах цены на пшеницу с 12,5% протеина при поставке автотранспортом на прошлой неделе снизились на 100 руб. и составили 16,7-16,9 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — остались без изменений на уровне 16-16,1 тыс. руб./т. На малой воде цены уменьшились на 150 руб., до 15-15,2 тыс. руб./т.



На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 50 руб., до 14,2-14,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В регионах Центра цены остались на уровне 12,5-13 тыс. руб./т, в Поволжье — снизились на 100 руб., до 11,8-13 тыс. руб./т. В Сибири на фоне рекордной урожайности и невысокого качества зерна пшеница 4-го класса стала дешевле на 850 руб. и стоила 8,4-10 тыс. руб./т, пшеница 3-го класса котируется около 12 тыс. руб./т, 5-го — около 8 тыс. руб./т.



