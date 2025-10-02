Сельхозпроизводство в августе выросло на 6,1%

В августе традиционно фиксируется рост относительно июля Pixabay

По предварительным оценкам Росстата, сельхозпроизводство в хозяйствах всех категорий в августе выросло на 6,1% относительно июля, до 1,005 трлн руб., за первые восемь месяцев 2025 года оно увеличилось на 1,2%, до 4,884 трлн руб. Год назад показатели были ниже: в августе фиксировалось снижение производства на 13,6%, за январь-август 2024-го — на 1,9%.



Также Росстат сообщает, что на 1 сентября все хозяйства, по расчетам, намолотили 90,9 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 7,4% больше, чем в прошлом году. Сахарной свеклы было накопано 4,8 млн т (плюс 27,4%), подсолнечника собрано 0,6 млн т (минус 33,7%). Сбор картофеля вырос на 6,2%, овощей — на 1%. В сельхозорганизациях, где сосредоточено 64,3% зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади были обмолочены на 65,5% (в прошлом году — 65,7%). С учетом летней гибели посевов и использования их части на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 34,1% площадей зерновых и зернобобовых (без кукурузы). На отчетную дату сельхозорганизации намолотили 64,1 млн т зерновых и зернобобовых (плюс 9,8% к 2024-му). В частности, сбор пшеницы вырос на 5,1%, до 46,9 млн т. Урожайность в этом году выше прошлогодней: по зерну в целом она составила 37,2 ц/га (плюс 14,8%), по пшенице — 40 ц/га (на 12,7% больше). Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 30,7% площадей, год назад к этому времени было убрано 31% посевов.



Что касается животноводства, то, по данным Росстата, на конец августа поголовье КРС в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,8 млн голов (минус 3,2% к прошлому году), из него коров — 7,3 млн (на 3,3% меньше), свиней — 29,4 млн (плюс 1,3%), овец и коз — 20 млн голов (минус 5,5%). В сельскохозяйственных организациях, уточняет ведомство, поголовье КРС на конец августа сократилось на 1,3%, коров — на 1,6%, овец и коз — на 8,6%, свиней — выросло на 2,2%, птицы — на 1%. За первые восемь месяцев этого года во всех хозяйствах, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 10,5 млн т (плюс 0,1% по сравнению с 2024-м), молока — 23,3 млн т (плюс 0,3%), яиц — 32,5 млрд штук (плюс 4,3%).



Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объясняет рост сельхозпроизводства в августе тем, что этот месяц традиционно более «плодороден» по основным растениеводческим культурам, чем июль. Но, по его мнению, 2025 год для отрасли завершится, скорее всего, нулевой или слабо положительной динамикой в пределах 0,3-0,5% из-за форс-мажоров, связанных с погодными условиями. Впрочем, уверен эксперт, это никак не отразится на внутреннем рынке — замедление темпов роста или их снижение может повлиять только на объемы экспорта.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что в этом году увеличится производство и зерна, и масличных агрокультур. В то же время рост по животноводству он считает незначительным и объясняет интенсивным падением производства в хозяйствах населения и КФХ. В результате подотрасль не покажет никаких прорывов. Ранее Минэкономразвития сообщало, что оценивает рост объема производства продукции АПК в 2025 году в 2,2% относительно 2024-го (в апрельском прогнозе было 4,4%), и Корбут согласен с этой оценкой, добавляя, что, возможно, индекс составит 2,3%. При этом пищевое производство, по его оценкам, может сократиться на 0,96%. Это связано с резким падением прибыли в отрасли, дорогостоящими кредитами, а также с ростом импорта.



