Минэкономразвития прогнозирует рост сельхозпроизводства на 2,2%

По прогнозу Минэкономразвития, производство сельхозпродукции в этом году может увеличиться на 2,2% (с учетом новых регионов), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом внесенного ведомством в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы. Это меньше, чем в апрельской версии прогноза, когда потенциал увеличения сельхозпроизводства оценивался в 4,4% в базовом варианте и 3,8% — в консервативном сценарии. В 2024 году, по данным Росстата, производство сельхозпродукции уменьшилось на 3,2% (без учета новых регионов).



В следующие два года, согласно прогнозу, производство сельхозпродукции может вырасти на 3,9% (на 1,7%, по предыдущей оценке) и 2% (на 1,6%) соответственно, в 2028-м — на 2,8% (на 2,9%). Рост сельхозпроизводства в 2028 году по сравнению с 2024-м может составить 11,3% (11%). В июле сельхозпроизводство, по предварительной оценке Росстата, составило 975,4 млрд руб. в хозяйствах всех категорий, что на 0,4% меньше, чем год назад, ранее писал «Агроинвестор». С января по июль оно выросло на 1%. В июле прошлого года отрасль прибавила 1,5%, в январе-июле — 1,6%.



Согласно прогнозу, на который ссылается источник агентства, сбор зерна в этом году составит 135 млн т против 125,9 млн т в 2024-м. Такой же прогноз сохраняет Минсельхоз. По его данным, к 23 сентября было собрано 119 млн т зерна, включая около 86 млн т пшеницы. В перспективе до 2028 года валовой сбор зерновых и зернобобовых вырастет до 155 млн т, считает Минэкономразвития. Урожай подсолнечника, по его оценке, в этом году сохранится на уровне 2024-го — 16,9 млн т, а в 2028 году составит 18,4 млн т. Минсельхоз считает, что в этом году будет собрано 17,5 млн т подсолнечника.



Потенциальный урожай сахарной свеклы в этом году Минэкономразвития оценивает в 48,1 млн т — на 6,6% больше, чем в 2024-м, такая же оценка у Минсельхоза. К 23 сентября было накопано 15,5 млн т. В 2028 году сбор может составить 52,7 млн т. Авторы прогноза также считают, что производство овощей в 2028 году составит 14,3 млн т, картофеля — 19 млн т.



Производство скота и птицы на убой в 2028 году, по прогнозу Минэкономразвития, составит 18,6 млн т в живом весе — на 9,8% больше, чем в 2024-м. Валовой надой молока может увеличиться на 8,9%, до 37 млн т.



