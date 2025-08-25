Аграриям необходимо большее разнообразие семян и более узкая специализация

Кукурузу и сою уже начали выращивать в тех зонах, где раньше это было невозможно Pixabay

Уже сейчас изменения климата существенно влияют на сельхозпроизводство, и их нужно знать для планирования севооборотов, а также разработки новых сортов и гибридов. «Мы видим, что с изменением климата такие культуры как кукуруза и соя продвигаются на север и уже выращиваются в тех зонах, где раньше мы даже не думали, что это возможно, например в Смоленской, Брянской, Тульской областях», — рассказал вице-президент АПХ «Мираторг» Александр Никитин на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025».



В связи с этим в компании, которая в том числе развивает семеноводческое направление, наблюдают запрос со стороны аграриев на сверхранние гибридные сорта с низким ФАО. Кроме того, рынку необходимо большее разнообразие и более узкая специализация — уход от универсальных гибридов кукурузы в пользу зерновых, силосных и даже более экзотических — таких как крупяная, восковидная или сладкая кукуруза. Что касается сои, то в связи с тем, что ее выращивание тоже продвигается на север, нужны сверхранние сорта и высокий уровень протеина для МЭЗов, которые производят масло и шрот.



Никитин также подчеркнул, что еще одна важная культура для «Мираторга» как животноводческого предприятия — это многолетние травы. С ними агрохолдинг работал дольше всего — около 15 лет, так как давно реализует проект по производству мясного КРС. Компания начинала с сотрудничества с западными производителями семян многолетних трав. «Они продавали уже готовые травосмеси, все это было очень дорого, — вспоминает Никитин. — На предложение выращивать и разрабатывать генетику здесь никакого энтузиазма в тот момент не было». Поставщики отказывались завозить в Россию элиту или суперэлиту, а испытательные станции, где они имитировали российский климат, находились в Румынии. Сейчас «Мираторг» начал работать по направлению кормовых трав с Всероссийским НИИ кормов имени В. Р. Вильямса, с белорусскими производителями и в итоге локализовали производство их семян. «Кормовые травы очень важны и для мясного, и для молочного скотоводства. На них основывается вся кормовая база», — подчеркнул Никитин.



В части семян картофеля в «Мираторге» отмечают нехватку семян для выращивания промышленных сортов, пригодных для производства чипсов, фри и крахмала: клубни должны быть определенных размеров, овальной формы и с пониженным уровнем сахаров. «Если по столовым сортам мы закрыты, то здесь отстаем», — отметил Никитин.



Еще одна культура, на которую обратил внимание руководитель — озимая рожь, семена которой ранее компания закупала у KWS. «Мираторг» ее использует при пересеве пастбищ и укосных участков. «С ее помощью мы, по сути дела, собираем два урожая — она работает у нас как сидерат, также мы выращиваем ее на семена и солому», — уточнил он.



Очень интересной культурой с огромным потенциалом является люцерна. В российском животноводстве ее используют как источник протеина. Но, по словам Никитина, европейские сорта этой культуры, которые используют российские компании, быстро уходят в зиму в российских условиях. «Еще одна проблема с люцерной — как ее размножать. Для этого нужны специальные земляные пчелы-листорезы. Мы располагали наши поля по размножению уже и в Киргизии, и в Чечне, и на севере Крыма», — делится он. При этом, добавляет руководитель, позитивный опыт выращивания люцерны в России есть, на юге ее собирают до пяти укосов, сушат, прессуют и отправляют на экспорт на Ближний Восток и в Китай, а это огромный рынок.



