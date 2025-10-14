Экспортные цены на пшеницу снова снизились

Прогноз экспорта пшеницы в октябре повышен до 5,17 млн тонн Pixabay

На прошлой неделе цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре-ноябре снизились на $1, до $229-230/т FOB, при этом пшеница с 11,5% протеина подорожала на $1,5, до $227,5/т, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Украинская пшеница с протеином 11,5% подешевела на $1, до $229/т, французская — также на $1, до $226/т, цена американской пшеницы снизилась на $3, до $223/т, австралийской — на $7, до $239/т. Цены ослабевают на фоне усиления конкуренции между поставщиками, отмечают аналитики.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах России при поставке автотранспортом остались без существенных изменений — 16,7-16,9 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — на уровне 16-16,1 тыс. руб./т. На малой воде цены уменьшились на 200 руб., до 14,9 тыс. руб./т.



На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 100 руб., до 14,2-15 тыс. руб./т (EXW элеватор). В регионах Центра цены остались без существенных изменений (в среднем минус 50 руб.) на уровне 12,5-12,8 тыс. руб./т, в Поволжье — снизились на 150 руб., до 11,5-13 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу оставались в диапазоне 8,4-10 тыс. руб./т без НДС, при этом там появились покупатели из Казахстана, которые приобретают пшеницу 4-го и 5-го классов в хозяйствах за наличные по 6-8 тыс. руб./т, отмечают аналитики.



Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в октябре на 0,07 млн т, до 5,17 млн т, что ниже показателя прошлого года в 5,98 млн т, но выше среднего за пять лет значения для этого месяца (4,79 млн т). За период с 1 по 13 октября на внешние рынки было отгружено 2,17 млн т пшеницы.



Согласно мониторингу Российского зернового союза, на который ссылается «Интерфакс», в первой декаде октября Россия экспортировала 2 млн т пшеницы — на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом вывоз зерна составил около 2,1 млн т против 2,45 млн т год назад. В том числе отгрузки ячменя составили 81 тыс. т, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее (224 тыс. т), кукурузы — упали в 5,3 раза, до 22,4 тыс. т со 118,7 тыс. т.



«Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) колебались в пределах $230-231 за тонну на протяжении всей декады. И при этом торговля по-прежнему шла без дисконта к цене европейской пшеницы, — отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. — Более того, российская пшеница была на $4 дороже французской». Отсутствие дисконта является сдерживающим фактором для наращивания экспорта, считает она. Цены у производителей пшеницы за первую декаду октября упали на 1,6%, в среднем до 13420 руб. за тонну (с НДС), добавила Тюрина.



