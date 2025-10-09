СХП «Мокрое» увеличило урожайность пшеницы на треть

Уборка пшеницы началась в запланированные сроки, но в процессе начался недельный период дождей СХП «Мокрое»

СХП «Мокрое» (Липецкая область) закончило уборку озимой пшеницы со средней урожайностью 54,2 ц/га, что на 32,8% больше показателя прошлого года (40,8 ц/га), сообщили «Агроинвестору» в компании. Текущий итог также выше среднего показателя по зерновым в регионе, который на конец сентября оценивался в 50 ц/га. В этом году пшеницы в хозяйстве была посеяна на 4 тыс. га — на 1 тыс. га больше, чем в 2024-м: предприятие возобновило возделывание яровой пшеницы. Ее урожайность составила 40,5 ц/га — на 26,6% больше предыдущего показателя.



Доля пшеницы 4-го класса увеличилась на 80%, при это основная масса — 5-й класс, как и планировалось, поскольку главная задача — обеспечение кормовой базы для животноводства, отметила гендиректор СХП «Мокрое» Ирина Бачурина. В 2026 году СХП «Мокрое» планирует работать над улучшение качества пшеницы, для этого предполагается вносить дополнительные подкормки и проводить обработки в стадии созревания колоса.



Уборка пшеницы началась в запланированные сроки, но в процессе начался недельный период дождей. Площади яровой пшеницы стали зарастать сорняками, поэтому пришлось прибегнуть к внеплановой десикации. Период дождей отразился на снижении клейковины. Кроме того, в компании отмечают рост затрат на проведение посевной. «По озимой пшенице затраты на гектар добавили порядка 12%. Это при том, что капитальные вложения были сделаны в 2024 году. Также нам удалось увеличить долю собственных семян, а еще провести аудит состояния почв для дифференцированного внесения удобрений, что сократило их расход, а значит, и затраты», — рассказала Бачурина.



Свободный объем зерна после определения качества и количества пойдет на продажу. При этом в компании отмечают, что принципиально рынок реализации относительно прошлого года не изменился. Приоритет продаж в СХП «Мокрое» остается на масличных культурах — рапсе, подсолнечнике и сое, которые в основном напрямую поставляются переработчикам. Зерновые — пшеницу, ячмень и кукурузу — компания продает как переработчикам, так и экспортерам.



СХП «Мокрое» — сельскохозяйственное предприятие полного цикла, является одним из крупнейших агропромышленных комплексов Липецкой области. Площадь обрабатываемых земель превышает 21 тыс. га. Компания — один из лидеров по производству сырого молока в регионе. Поголовье КРС составляет около 9150 голов, овец — 3,5 тыс., также есть пасека на 130 пчелиных семей.



