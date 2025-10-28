разделы

Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз экспорта пшеницы в октябре

В ноябре поставки могут быть выше прошлогодних

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу оставались стабильными
Аналитический центр » повысил прогноз экспорта пшеницы в октябре почти на 0,5 млн т, до 5,65 млн т, что ниже, чем год назад (5,98 млн т), но выше среднего значения за пять лет (4,79 млн т). С 1 по 27 октября на внешние рынки было отгружено около 4,9 млн т пшеницы. В ноябре поставки могут составить 4,6-5 млн т против 3,53 млн т годом ранее и 4 млн т в среднем за пять лет в этом месяце.  

На прошлой неделе цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре оставались на уровне $229/т FOB. Аргентинская пшеница подешевела на $7, до $208/т, американская подорожала на $1, до $228/т. Цены европейской и австралийской пшеницы оставались на уровнях предыдущей недели.

Биржевой рынок пшеницы растет, но фундаментальных факторов поддержки по-прежнему нет, отмечают аналитики ». Укрепление фьючерсов на пшеницу было связано с закрытием коротких позиций спекулятивными фондами, а также повышением котировок кукурузы и сои. Фьючерсы на них укреплялись на фоне надежд на успех переговоров США и Китая по закупке американской сельхозпродукции, а также подорожания американской нефти после введения санкций США против российских нефтяных компаний.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах России при поставке автотранспортом прибавили 50 руб. и составляют 16,4-16,6 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — снизились на 150 руб., до 16-16,3 тыс. руб./т. На малой воде цены оставались на уровне 14,7-15 тыс. руб./т.

На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались на уровнях 13,9-14,6 тыс. руб./т (EXW элеватор), в Центре — 12,1-12,5 тыс. руб./т, в Поволжье — 11,2-12,5 тыс. руб./т, в Сибири — 8,6-10 тыс. руб./т без НДС. Зерно с высокой влажностью, требующее сушки, закупается на 1-1,5 тыс. руб./т дешевле, отмечают аналитики ».

