За две декады октября экспорт зерна снизился на 16%

В октябре экспорт зерна из России может составить 6,2 млн тонн Е. Разумный / Ведомости

С 1 по 20 октября Россия отгрузила на экспорт около 4,1 млн т зерновых — на 16% меньше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В том числе отгрузки пшеницы упали с 4,26 млн т до 3,84 млн т, ячменя — с 458 тыс. т до 252 тыс. т, кукурузы — со 197 тыс. т до 41 тыс. т.



Пшеница за первые две декады октября поставлялась в 26 стран против 46 годом ранее, сравнила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Крупнейшим покупателем стал Египет, куда было отгружено 837,5 тыс. т — на 16% меньше, чем год назад. На втором месте — Турция, которая увеличила импорт с 310 тыс. т до 396 тыс. т. Третьим стал Иран, нарастивший закупки со 114 тыс. т до 354 тыс. т.



Российский ячмень в октябре покупали шесть стран против 13 годом ранее. Крупнейшим импортером стал Иран, куда было отгружено 109,4 тыс. т — на 37,6% больше, чем год назад. Поставки в Саудовскую Аравию снизились на 27%, до 71 тыс. т. Кукурузу покупали только две страны против семи в октябре прошлого года. Основным покупателем также стал Иран, но экспорт туда упал в 4,1 раза, до 34,7 тыс. т. Еще 6,2 тыс. т было отгружено в Турцию — в 7,7 раза меньше, чем год назад.



По прогнозу РЗС, учитывая текущую динамику вывоза, в октябре экспорт зерна из России может составить 6,2 млн т — на 0,9 млн т меньше, чем в этот месяц годом ранее. Это также ниже показателя двумя годами ранее: в октябре 2022-го было отгружено 6,4 млн т, в 2023-м — 7 млн т. В том числе поставки пшеницы по итогам месяца могут составить 5,8 млн т, что на 0,7 млн т меньше, чем в октябре прошлого года. Но объем соответствует показателям октября 2022-го и 2023 годов, когда за рубеж было отправлено 5,7 млн т и 5,8 млн т пшеницы соответственно. «То есть отгрузки пшеницы идут на достаточно высоком уровне», — отметила Тюрина.



Аналитический центр «Русагротранса» сохраняет прогноз экспорта пшеницы в октябре на уровне в 5,17 млн т (в октябре 2024-го было отгружено 5,98 млн т), что выше среднего значения за пять лет (4,79 млн т). С 1 по 20 октября, по данным аналитиков, было вывезено 3,26 млн т пшеницы.



